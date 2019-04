136 firm otrzyma fundusze na badania i rozwój

Wytypowaliśmy kolejnych 136 firm, którym nasi doradczy pomagają zdobyć dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) z PO Inteligentny Rozwój - powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Ma to im pomóc we wprowadzaniu innowacji.

Wiceminister poinformowała, że resort podsumował właśnie efekty wprowadzonego w lipcu ub. instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP). Jego celem było wyszukanie firm, które mają ciekawe pomysły innowacyjne i chciałyby zdobyć pieniądze na jego wdrożenie, po to, żeby wprowadzić na rynek ulepszony produkt lub usługę. „Chodziło nam o to, żeby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z unijnego wsparcia lub nie powiodło im się aplikowanie o te środki”- wyjaśniła Jarosińska-Jedynak.

W sumie MIiR skontaktował się z ok. 3 tys. firm, proponując im przedstawienie swoich pomysłów na innowacje. Formularze zgłoszeniowe przysłało 263 przedsiębiorców. „Po wstępnej selekcji do 136 firm skierowaliśmy ekspertów branżowych i finansowych, którzy rozpoczęli prace z przedsiębiorcami” - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Wyjaśniła, że zadaniem ekspertów w STEP jest wskazanie przedsiębiorcy wszystkich plusów i minusów ich pomysłu na projekt oraz dopracowanie go w taki sposób, by spełnił on wszystkie wymagania niezbędne do otrzymania wsparcia z UE. Zaznaczyła również, że jeśli w trakcie ekspertyzy okazywało się, że projekt przygotowany przez firmę ma większe szanse na otrzymanie dofinansowania z innego programu, to ekspert wskazywał mu „właściwą drogę”.

Podkreśliła, że „tak dopieszczone w każdym calu projekty, gotowe są teraz do startu w ogłaszanych właśnie konkursach na pieniądze unijne”. I - jak zapewniła - szanse na otrzymanie dotacji są bardzo duże.

Pytana o to, z jakich dziedzin projekty otrzymały pomoc doradczą, powiedziała, że większość z nich wpisuje się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje. To np. pomysły związane ze zdrowiem, produkcją rolno-spożywczą czy technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Generalnie - jak wyjaśniła - celem resortu jest zwiększenie liczby przedsiębiorców, którzy zaangażują się w działalność badawczo-rozwojową, która jest niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. W tej perspektywie unijnej, czyli w latach 2014-2020, budżet na Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój wynosi 8 614,1 mln euro.

Jak przypomina resort, cały czas można skorzystać z instrumentu STEP. Wystarczy zgłosić pomysł na projekt na stronie www.poir.gov.pl/step.

Jarosińska-Jedynak poinformowała, że MIiR jest w trakcie wdrażania tzw. drugiej ścieżki STEP, czyli Innovation Coach. Ma ona przygotować przedsiębiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej do jej rozpoczęcia i korzystania z funduszy unijnych w kolejnej perspektywie, czyli w latach 2021-2027.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest najważniejszym źródłem funduszy unijnych na innowacje w latach 2014-2020. Z danych resortu wynika, że do końca lutego tego roku złożono już 17 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę wsparcia około 82 mld zł. Prawie drugie tyle - 17 mld zł - dołożyli przedsiębiorcy. Oznacza to, że łączna wartości środków zmobilizowanych w ramach podpisanych umów przez przedsiębiorców wynosi ponad 35 mld zł.

