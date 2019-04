Broniarz dalej straszy młodzież i rodziców

Klasyfikacja uczniów przed egzaminem dojrzałości i egzaminy maturalne to nie jest ostatni element możliwych form nacisku na rządzących - powiedział we wtorek przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz. Nie zamierzamy ustępować - stwierdził.

Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego ocenił na antenie TVN24, że „dramatem polskiej edukacji jest nieustanność jej reformowania”.

Broniarz ocenił, że system szkolnictwa „wymaga zmiany i poprawy, ale nie w sensie strukturalnym, nie w sensie godzin, jak proponuje ministerstwo, bo to eliminuje spora część nauczycieli z rynku pracy i będzie problemem dla małych szkół”.

Pytany, czy obrady okrągłego stołu nie są „kolejnym elementem na przetrzymanie ZNP i FZZ”, Broniarz ocenił, że „dokładnie tak”.

Nawiązując do tego, że szef rządu ma sprawować patronat nad obradami okrągłego stołu, przewodniczący ZNP powiedział, że „dziękuje panu premierowi za ogromny gest poświęcenia się dla spraw edukacji”.

Pan premier ogłosił urbi et orbi, że będzie okrągły stół, a teraz na siłę jego pracownicy próbują to rozpisać na jakąś tematykę, na obszary, dopasowując to do hasła pana premiera. Jesteśmy zainteresowani dyskusją o edukacji. Szkole potrzebna jest zmiana - zaznaczył.