Poznań będzie miał nowy dworzec

W 2022 r. zakończy się budowa nowego dworca kolejowego w Poznaniu - zapewnia PKP. Konsultacje społeczne mają się rozpocząć w maju br. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak mówi, że przy projektowaniu rozwiązań dla terenu dworca punktem wyjścia powinna być jego funkcjonalność.

Informacja taka została przekazana podczas spotkania ws. przyszłości dworca, zorganizowanego przez wojewodę wielkopolskiego. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele spółek PKP, PKP PLK, a także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Rozmowy odbyły się w poniedziałek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim; urząd wojewódzki i urząd miasta o ich rezultatach powiadomiły we wtorek.

W 2013 r. zamknięto stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny; jego funkcję przejął otwarty w 2012 r. obiekt, w którym mieści się m.in. galeria handlowa. Projekt nowego dworca, budowanego z myślą o odbywającym się w Poznaniu Euro 2012, był krytykowany przez mieszkańców i społeczników, którzy zarzucali mu m.in. brak funkcjonalności. W ub. roku prezes PKP SA Krzysztof Mamiński zapewniał, że w ciągu 3-5 lat w stolicy Wielkopolski znów zacznie działać „zrewitalizowany i rozbudowany dawny budynek dworca kolejowego Poznań Główny”. Prezes wskazał, że modernizacja ma być finansowana ze środków budżetu państwa i środków własnych PKP.

We wtorek poinformowano, że w trakcie poniedziałkowego spotkania w urzędzie wojewódzkim członek zarządu spółki PKP SA Krzysztof Golubiewski podał, że budowa dworca w Poznaniu ma zakończyć się w tej perspektywie unijnej, czyli do 2022 roku. W maju rozpoczną się konsultacje społeczne. „Generalny wykonawca ma zostać wyłoniony do marca 2020 roku, a realizacja robót docelowo zakończy się do maja 2022 roku” - powiedział.

Jak podkreślił podczas spotkania wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann „obecny kształt dworca i jego funkcje są przez poznaniaków i Wielkopolan oceniane krytycznie”. Zaznaczył, że głównym zadaniem budynku ma być obsługa pasażerów, a nie aspekt komercyjny, co przeważało we wcześniejszych planach związanych z przyszłością dawnego dworca w Poznaniu.

Prezydent Jacek Jaśkowiak podkreślił, że do współpracy przy pracach nad przyszłością poznańskiego dworca i węzła kolejowego należy zaprosić przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który jest organizatorem transportu kolejowego na terenie regionu. Wskazał, że takie decyzje, jak np. wybór projektanta, powinny być podejmowane wspólnie.

„Przy projektowaniu rozwiązań dla całego terenu dworca punktem wyjścia powinna być dla nas przede wszystkim funkcjonalność tego obiektu - by jak najlepiej służył on pasażerom. Należy sprawdzić, jaka jest przepustowość dworca obecnie i jaka powinna być w kontekście planowanych nowych połączeń i rosnącego zapotrzebowania na transport kolejowy. Potrzebne są rozwiązania kompleksowe, w ramach całego poznańskiego węzła kolejowego. Już teraz musimy myśleć o odciążeniu dworca Poznań Główny poprzez wykorzystanie stacji na trenie miasta, gdzie powinny powstać mniejsze centra przesiadkowe” - zauważył.

Ekspert wojewody ds. transportu Adam Pawlik przedstawił propozycje dotyczące rozbudowy poznańskiego węzła kolejowego. Jak wskazał, głównym celem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł.

„Aby na wychodzących z niego dziewięciu liniach kolejowych mogło jeździć po 30 par pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na dobę, należy udrożnić trzy kierunki. Patrząc od strony dworca Poznań Główny, są to odcinki: do Poznania Wschód, posterunku ruchu POD Jeżyce oraz w kierunku południowym, gdzie konieczna będzie budowa tzw. przeplotki. Taka przepustowość sprawi, że kolej metropolitalna będzie atrakcyjna dla mieszkańców, a problemy z korkami powinny w dużej części się zmniejszyć” - powiedział Pawlik.

