Energetyka nie odbiera całości zakontraktowanego węgla

Na zwałowiskach kopalń Polskiej Grupy Górniczej leży pół miliona ton węgla - ocenia górnicza Solidarność, domagając się w tej sprawie wyjaśnień od zarządu spółki. Związkowcy uważają, że zwały będą nadal rosnąć, bo energetyka nie odbiera całości zakontraktowanego surowca.

Przedstawiciele PGG nie skomentowali dotąd wystąpienia związkowców. Grupa jest największym w Polsce producentem węgla kamiennego - jej kopalnie wydobywają rocznie niespełna 30 mln ton tego surowca.

Z najnowszych danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, iż w końcu lutego br. zapasy węgla w całym polskim górnictwie przekraczały 2 mln ton, wobec niespełna 1,6 mln ton rok wcześniej.

W ocenie związkowców z górniczej „S”, do obecnej sytuacji przyczynił się rekordowy import węgla do Polski, który w ubiegłym roku wyniósł niemal 20 mln ton.

Spółki energetyczne +zapchały się+ węglem z importu, najprawdopodobniej po to, aby zmusić PGG do obniżenia cen. To do złudzenia przypomina sytuację z lat 2014-2015, gdy polskie górnictwo znalazło się na skraju bankructwa, a przez Śląsk przetoczyła się gigantyczna fala protestów - powiedział we wtorek szef górniczej Solidarności.