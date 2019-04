Ruch nie upadnie: Jest porozumienie

Po wielu miesiącach niepewności mamy informację, iż Ruch S.A. nie upadnie - firma kolportująca zostanie przejęta przez PKN Orlen, który to koncern zajmie się także restrukturyzacją.

W ubiegłym tygodniu PKN Orlen ogłosił, iż przejmie 100 proc. akcji zadłużonej spółki jaką jest Ruch S.A., zapewniając jej też finansowanie. Co istotne warunkiem rozpoczęcia całej operacji była zgoda wierzycieli na warunki postępowania układowego.

Kluczowa była skala redukcji długów Ruchu wobec wydawców prasowych, których tytuły znajdowały się w dystrybucji. Najwięksi z tych zaakceptowali wczoraj umorzenie 85 proc. wierzytelności.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”:

Każdemu Ruch jest winien co najmniej milion złotych. To m.in. Ringier Axel Springer Polska (kolporter zalega temu wydawcy 28,7 mln zł), Wydawnictwo Bauer (22,8 mln zł), Agora (19,4 mln zł), Edipresse Polska (9,6 mln zł), Grupa ZPR Media (8,1 mln zł), Grupa Polska Press oraz Infor Biznes (po 6,8 mln zł). Wydawcy z roszczeniami od 100 tys. do 1 mln zł przystali na zaproponowane przez dłużnika umorzenie połowy wierzytelności. Łącznie obu grupom Ruch jest winien 167 mln zł, z czego spłaci ok. 40 mln zł.

Co istotne na 85 proc. redukcję długu zgodził się też jej największy wierzyciel - Alior Bank, któremu Ruch był winien 105 mln złotych.

Problemy finansowe Ruchu trwają od lat - przychody spółki tylko w ciągu ostatnich 7 lat jej istnienia spadły o dwie trzecie.

W 2017 roku przychody Ruchu wyniosły 1,34 mln złotych a strata netto wynosiła 56,8 mln złotych.

Sprzedaż prasy to aż 45 proc. obrotów Ruchu jednak w ostatnich latach sytuacja stała się na tyle dramatyczna, iż niektóre tytuły prasowe całkowicie zniknęły ze sprzedaży w placówkach spółki, właśnie z powodu zaległości płatniczych (były to między innymi „Gazeta Wyborcza”, „Super Express” czy „Dziennik Gazeta Prawna”). To właśnie wtedy Sąd Rejonowy w Warszawie na wniosek Ruchu otworzył wobec niego przyspieszone postępowanie układowe z największymi z wydawców. Później z kolei rozpoczęło się drugie dotyczące mniejszych wierzycieli.

Jednak „Puls Biznesu” w tej sprawie dodaje jeszcze jeden wątek - mianowicie fakt, że kłopoty Ruchu jeszcze się nie zakończyły:

Roman Oraczewski, kontrolujący kilka wydawnictw objętych oboma PPU, miał przekonywać, by nie redukować wierzytelności Ruchu, ale zmienić je na obligacje zamienne na akcje spółki i przeprowadzić restrukturyzację.

Co więcej podczas spotkań Ruchu, Aliora i Orlenu Oraczewski miał zapowiadać, iż jeśli układy w ramach przyspieszonych postępowań upadłościowych (PPU) zostaną zawarte to on je zaskarży. Oraczewski miał tę zapowiedź potwierdzić w rozmowie z dziennikarzami „Pulsu Biznesu”.

To może wydłużyć całą procedurę o wiele miesięcy i zagrozić płynności spółki i planom przejęcia jej przez Orlen.

Dziennik Gazeta Prawna/ Onet/ Puls Biznesu/ as/