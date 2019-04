Coca-Cola zainwestuje w Polsce kolejne 500 mln zł

Producent napojów Coca-Cola planuje zainwestować kolejne ponad 500 mln zł w rozbudowę swoich przedsięwzięć Polsce w latach 2017-2020 - podał we wtorek prezes Coca-Cola HBC Polska Jaak Mikkel. Firma planuje nowe inwestycje m.in. w zakładzie w Staniątkach (Małopolskie).

Jak poinformował Jaak Mikkel, tylko w latach 2012-2016 wartość inwestycji Coca-Coli w Polsce wyniosła 435 mln zł.

Przed nami ambitne plany rozwoju naszego biznesu, ponieważ Polska staje się dzisiaj jeszcze ważniejszym rynkiem. To właśnie tutaj obserwowany jest największy wzrost . Dlatego nasza najbliższa przyszłość to kolejne inwestycje - powiedział prezes podczas uroczystości oddania do użytku rozbudowanego centrum logistycznego w zakładzie w Staniątkach k. Niepołomic.