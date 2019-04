Alior zyska na przejęciu Ruchu przez Orlen

Alior Bank spodziewa się, że do przejęcia akcji Ruchu przez PKN Orlen dojdzie w III kwartale, a proces restrukturyzacji kolportera będzie miał lekko pozytywny wpływ na wartość zawiązanych przez bank rezerw w IV kwartale 2019 roku - poinformował wiceprezes banku Marek Szcześniak.

Wierzyciele Ruchu objęci przyspieszonymi postępowaniami układowymi zgodzili się w poniedziałek na częściową redukcję swoich wierzytelności.

Oceniamy, że nasza rezerwa na ekspozycję Ruchu jest adekwatna do obecnej sytuacji, realizujemy zaplanowany wcześniej scenariusz i w krótkiej perspektywie jest to dla nas neutralne - powiedział Szcześniak.

Poinformował, że realizacja kolejnych etapów restrukturyzacji Ruchu - z dużym prawdopodobieństwem - może mieć w IV kwartale 2019 r. niewielki, ale pozytywny wpływ na kwotę zawiązanych rezerw na tę ekspozycję, a większy efekt możliwy jest w 2020 roku, zależnie od skali poprawy sytuacji finansowej kolportera.

Teraz czekają nas kolejne etapy procesu, z czego najważniejsze jest przejęcie akcji Ruchu przez PKN Orlen, do czego - jak się spodziewamy - może dojść w ciągu kilku kolejnych miesięcy, najprawdopodobniej w III kwartale. Będzie to miało dla banku lekko pozytywny wpływ z perspektywy kwoty odpisów na ryzyko kredytowe, a nieco większego efektu spodziewamy się w 2020 roku - powiedział Szcześniak.

Odpisy Alior Banku 2018 roku wyniosły 1,05 mld zł, czyli były o 15 proc. wyższe niż w 2017 roku. Kwota odpisów w 2018 roku zawierała ponad 80 mln zł wynikających z odpisów zawiązanych na ekspozycję na Ruch.

Zgodnie z planami banku koszty ryzyka w 2019 roku spaść mają do 1,8 proc.

Podtrzymujemy cel obniżenia kosztów ryzyka do 1,8 proc. w skali roku. Sytuacja związana z restrukturyzacją Ruchu rozwija się zgodnie z naszymi przewidywaniami - powiedział Szcześniak. - To co się teraz dzieje w tym procesie w krótkiej perspektywie ma neutralny wpływ na zakładany poziom kosztów ryzyka - dodał.