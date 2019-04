Macron chce „jeszcze piękniejszej Notre Dame”

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w transmitowanym na żywo orędziu do narodu, że zniszczona w wyniku pożaru paryska katedra Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat. Podziękował strażakom i osobom oferującym wsparcie w odbudowie.

Odbudujemy Notre Dame jeszcze piękniejszą i chcę, by zostało to ukończone w ciągu pięciu lat, możemy to zrobić - oświadczył francuski szef państwa. - To od nas zależy, czy uczynimy z tej katastrofy okazję do zjednoczenia się i głębokiej refleksji nad tym, gdzie jesteśmy, gdzie powinniśmy być oraz do stania się lepszymi niż jesteśmy.