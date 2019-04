Czy rady klasyfikacyjne się odbędą?

Głęboko wierzę, że wszystkie rady klasyfikacyjne się odbędą; młodzież potrzebuje wsparcia ze strony nauczycieli - podkreśliła w środę minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Wyraziła też nadzieję, że związki zawodowe zawieszą strajk i usiądą do okrągłego stołu.

Szefowa MEN przypomniała w radiowej Jedynce, że rząd na czwartek został zaproszony przez przedstawicieli Forum Związków Zawodowych i Związku Nauczycielstwa Polskiego na spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego. We wtorek poinformował o tym na Twitterze ZNP.

„Jesteśmy z tym porozumieniem i z tymi propozycjami, które są już na stole” - zaznaczyła Zalewska. Wyraziła też nadzieję, że rządowi uda się przekonać związki, by zawiesiły protest i usiadły do proponowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego okrągłego stołu. Minister zapowiedziała przy tym, że w czwartek szef rządu ogłosi szczegóły odnośnie do formuły rozmów i miejsca, w którym będą się odbywać.

Pierwsza sesja okrągłego stołu w sprawie oświaty ma się odbyć w przyszłą środę, czwartek lub w piątek. Premier we wtorek przekazał, że zaproszenie otrzymają m.in. związkowcy, organizacje pozarządowe, pedagodzy, rodzice i osoby z opozycji.

Szefowa MEN w rozmowie z Jedynką wskazała także, że kolejną już grupą, która zaczęła się denerwować egzaminami, są maturzyści. „Ja ją uspokajam - zobaczcie: udało się przeprowadzić egzaminy po 8 klasie i gimnazjalne” - powiedziała.

Na uwagę, że ze strony ZNP „płyną wezwania, żeby zaostrzyć protest”, minister odparła, że wierzy w dobrą wolę nauczycieli i dyrektorów szkół. „Rady klasyfikacyjne przekładane są na następny tydzień. To dobry znak” - zauważyła.

„Dobry znak, że mają nadzieję, że związki zawodowe przekonają się do zawieszenia strajku, do tego, żeby usiąść do okrągłego stołu, a młodzi ludzie, bez jakichkolwiek złych emocji przystąpią do matur. Matury się odbędą” - powiedziała.

Zalewska dodała, że rodzice m.in. na prośbę MEN rozmawiają z nauczycielami i dyrektorami, a dyrektorzy z kuratoriami, i szukają odpowiednich rozstrzygnięć prawnych w sprawie rad. „Głęboko wierzę, że wszystkie rady klasyfikacyjne się odbędą. Młodzież potrzebuje wsparcia ze strony nauczycieli w tym jednym ze swoich ostatnich tak ważnych egzaminów” - podkreśliła minister.

W poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. W ubiegłym tygodniu - mimo strajku - przeprowadzono egzamin gimnazjalny, w tym trwa egzamin ósmoklasisty.

PAP/ as/