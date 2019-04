A czy ty rozliczyłeś już swój PIT?

Zostały już tylko 2 tygodnie, aby w usłudze Twój e-PIT zaakceptować albo odrzucić PIT za 2018 r. Jeśli do 30 kwietnia podatnik tego nie zrobi oraz nie rozliczy się w inny sposób, to przygotowany dla niego e-PIT zostanie uznany za złożony - przypomina Ministerstwo Finansów.

Jeśli do 30 kwietnia nie skorzystasz z usługi Twój e-PIT, tzn. nie zaakceptujesz ani nie odrzucisz przygotowanego dla ciebie PIT-37 lub PIT-38 oraz nie złożysz deklaracji w żaden inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Znajdziesz go wtedy na podatki.gov.pl w sekcji Złożone dokumenty - poinformował resort finansów.