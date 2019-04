Kontrola podatkowa bez zapowiedzi

Kontrola – już na sam dźwięk tego słowa większość przedsiębiorców wpada w popłoch. Choć istnieje sporo rodzajów kontroli, to właśnie kontrola podatkowa spędza sen z powiek właścicielom firm stosunkowo często. Czy jest ona możliwa bez zapowiedzi? Jeśli tak, to kiedy? Zobacz podstawowe informacje!

Kontrola podatkowa w firmie to weryfikacja tego, jak wywiązujesz się z obowiązków uwarunkowanych prawem podatkowym. Co do zasady przeprowadza ją co najmniej dwóch kontrolujących, upoważnionych przez organ podatkowy, a tego typu „wizyta” jest dla przedsiębiorcy dość stresująca. Zapewne wiesz, że pożądanym efektem kontroli jest wynik negatywny. Oznacza on brak uchybień i brak konsekwencji dla przedsiębiorcy.

W większości przypadkach zostaniesz uprzedzony o wizycie

Co do zasady, kontrola podatkowa to zapowiedziana „wizyta” upoważnionych kontrolujących. Ściśle określone są nawet terminy dotyczące powiadomienia Cię o zamiarze jej przeprowadzenia. Odbywa się to w formie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wizyty możesz spodziewać się nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty doręczenia listu. Mija 30 dni, a kontroli nie było? Spokojnie, po upływie terminu konieczne jest ponowne zawiadomienie. Musisz także wiedzieć, że kontroli podatkowej nie możesz zażądać. Wszczynana jest ona wyłącznie z urzędu!

Kiedy wyjątki od reguły?

Niestety, jak w większości przepisów, istnieją wyjątki, o których warto pamiętać i z których warto zdawać sobie sprawę. Nie inaczej jest w przypadku kontroli podatkowej. Co do zasady, jak już wiesz, wszczynana jest ona po doręczeniu zawiadomienia. Są jednak przypadki, w których kontrolujący upoważnieni przez organ podatkowy odwiedzą Cię w formie „niespodzianki”.

Ordynacja podatkowa wskazuje cały katalog przypadków, w których możliwa jest niezapowiedziana kontrola podatkowa. Najczęściej tego typu wizyty dotyczą jednak weryfikacji poprawności rozliczania się bądź postępowania przedsiębiorcy. Możesz mieć do czynienia z kontrolą „niespodzianką” m.in. w przypadku:

• weryfikacji zasadności zwrotu różnicy podatku, w tym także podatku VAT, • niezgłoszenia działalności do opodatkowania, pomimo takiego obowiązku, • weryfikacja ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej czy jej użytkowania, • weryfikacji warunków związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej, • weryfikacji opodatkowania przychodów i wykluczenia przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł, • przestępstwa skarbowego, a także jego zapobieżenia, • braku miejsca zamieszkania czy adresu siedziby oraz braku możliwości skutecznego dostarczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli

To tylko niektóre, aczkolwiek najczęstsze powody, dla których kontrolerzy wkraczają do Twojej firmy bez wcześniejszych uprzedzeń.

Pamiętaj także, że kontrola podatkowa bez zapowiedzi może wynikać z wcześniejszej, poprzedzonej zawiadomieniem wizyty, a konkretnie z konieczności rozszerzenia kontroli. Ma to miejsce wtedy gdy stwierdzone zostaną nieprawidłowości i konieczne jest poszerzenie działań kontrolnych.