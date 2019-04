Kaczyński: Wprowadzimy euro, ale dużo później

Wysłałem do przywódców najważniejszych formacji parlamentarnych projekt deklaracji, którą sam już podpisałem. To deklaracja partii, koalicji, ponadpolityczna, ponad podziałami, która odnosi się do interesów finansowych państwa i polskich obywateli, powiedział Jarosław Kaczyński prezes PiS, czytamy na portalu wPolityce.pl

Jak tłumaczył Kaczyński, chodzi o to, by wszystkie formacje, łącznie z naszą, zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro, zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na Zachód od naszych granic. Punktem odniesienia są np. Niemcy.