Będzie megaustawa przygotowująca 5G

Projektem tzw. megaustawy, dotyczącej m.in. norm promieniowania elektromagnetycznego istotnych dla wdrażania 5G w Polsce, w czwartek zajmie się Komitet Stały RM, a wkrótce cały rząd - zapowiedział szef MC Marek Zagórski. W jego ocenie ustawa „musi być przyjęta” jeszcze w tej kadencji.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nazywanej megaustawą.

Megaustawa w czwartek będzie na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Ona nie jest wprost dedykowana pod 5G, natomiast ma ułatwić budowę infrastruktury, przede wszystkim światłowodowej zwłaszcza na tych obszarach, gdzie to się kompletnie nie opłaca - poinformował Zagórski.

Pytany o to, czy megaustawa zostanie w tej kadencji uchwalona przez parlament odpowiedział, że „musi być przyjęta”.

Jak opisywał szef MC, projekt zawiera m.in. obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego, obowiązek udostępniania infrastruktury, np. infrastruktury energetycznej na potrzeby lokalizacji stacji bazowych i budowy światłowodów. Wskazał także, iż z punktu widzenia wdrażania technologii 5G proj. megaustawy przewiduje budowę systemu pomiaru i monitoringu, czyli systemu, który będzie pozwalał projektować instalacje i sprawdzać poziom promieniowania elektromagnetycznego (PEM) emitowanego przez nadajniki.

Chcemy, żeby ten system był publiczny, żeby każdy mógł sobie tam zajrzeć - zadeklarował. Jak mówił, resort cyfryzacji chce także, by rozporządzenie, które określa dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego wydawał minister zdrowia, nie minister środowiska jak obecnie.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji, do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim.

SzSz (PAP)