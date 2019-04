Trzeba uruchomić potencjał osób 50 plus

Z informacji zaprezentowanych podczas sejmowej komisji polityki senioralnej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że przedsiębiorczość osób 50 plus jest na stabilnym poziomie. Z czego to wynika?

Grzegorz Płatek: Wychodzimy z założenia, że problem nie leży w tym czy sytuacja jest stabilna czy też nie, ale raczej w tym czy jest pożądana.

Zauważamy oczywiście trendy demograficzne, które potęgują pewne zjawiska. Wskazują one na to, że w społeczeństwie będziemy mieli coraz więcej osób po 60 roku życia. Porównując wskaźnik zatrudnienia tych osób w Polsce z innymi krajami widzimy, że mamy pod tym względem rezerwy, tzn. w Polsce osoby powyżej 50 roku życia pracują rzadziej niż osoby w innych krajach UE.

Najistotniejsze jest jednak ustalenie: jak ważny dla polskiej gospodarki jest potencjał starszych uczestników rynku. Wychodzimy z założenia, że jest to sprawa ogromnej wagi. Musimy szukać różnych możliwości uzupełniania luk na rynku pracy i zwiększenia jej podaży. Mamy naprawdę potężną rezerwę nieaktywnej grupy osób, którą można oceniać nawet na kilka milionów

Aktywność zawodowa po 50 na pewno nie powinna się kończyć. Są też różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, co oczywiście wynika z uwarunkować kulturowych i historycznych. To są dane, które dotyczą zatrudniania, a jak wygląda to od strony przedsiębiorczości?

Co do przedsiębiorczości - badanie BKL pokazuje, że w 2017 r. 12,2% osób aktywnych zawodowo z grupy wiekowej 36-54 lat prowadziło działalność gospodarczą pozarolniczą, zaś w grupie osób w wieku 55-70 lat – 11,6%. Pozytywną obserwacją jest to, że w tych grupach częściej decydowano się na pracę w formie własnej działalności niż w najmłodszej grupie wiekowej (dla osób aktywnych zawodowo pomiędzy 18 a 35. rokiem życia odsetek wynosi 8,3%). Niezależnie od wieku, większą aktywność w prowadzeniu działalności gospodarczej wykazywali mężczyźni.

Warto tez zwrócić uwagę, że w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) mamy ponad milion przedsiębiorców powyżej 50 roku życia. To około jedna szósta rocznych wpisów i ten trend się utrzymuje. To pokazuje, że z punktu widzenia rynku pracy przedsiębiorcy ci nie różnią się od grup młodszych wiekowo.

Założenie własnej działalności gospodarczej bywa też zapewne wymuszoną formą utrzymania się starszych osób na rynku pracy.

Do tej pory podchodziliśmy do przedsiębiorczości w sposób przekrojowy i np. jeśli wprowadzaliśmy ulgę na start, mały ZUS czy konstytucję biznesu, to były to rozwiązania służące wszystkim przedsiębiorcom. Ale teraz właśnie jesteśmy w tym momencie, że zaczynamy się zastanawiać, czy należy zastosować jakieś specjalne rozwiązania, które można dedykować starszym grupom wiekowym. Zanim przystąpimy do prac legislacyjnych będziemy to dokładnie analizować i badać.

Na razie mamy długą listę pytań, co do których chcemy uzyskać odpowiedzi. Wystąpiliśmy do ponad 200 organizacji mających dorobek w obszarze polityki senioralnej z pytaniem: w jakich punktach można identyfikować problemy. W połowie roku powinniśmy już mieć pierwsze wyniki.

Starzejące się społeczeństwo to tez szansa dla tych przedsiębiorców, którzy pierwsi zauważą potrzeby konsumentów 60 czy 70 plus.

Z pewnością tak. Największe zapotrzebowanie na wyroby i usługi dla osób starszych, głównie ze względu na stan zdrowia, dotyczy świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych. Wśród podmiotów prowadzących działalność senioralną najwięcej jednostek zadeklarowało działalność w zakresie usług zdrowotnych – to aż 55%, usług opiekuńczych - ok19,0% oraz sportu i rekreacji - ponad18%. To rynek , który z roku na rok będzie się coraz dynamiczniej rozwijał.