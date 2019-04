Zofia, czyli koncepcyjny sklep przyszłości w Warszawie

Kto lubi stać w kolejce? Nikt. Dlaczego technologia nie miałaby rozwiązać tego problemu? To jeden z elementów poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych dla współczesnego handlu. Microsoft razem z 30 partnerami i globalnymi producentami urzeczywistnia i prezentuje swoją wizję przestrzeni handlowej przyszłości

Wspólnie z ponad 30 partnerami oraz kilkoma wiodącymi producentami dóbr szybko zbywalnych, oraz elektroniki użytkowej i sprzętu gospodarstwa domowego, takimi jak PepsiCo, L’Oréal czy BSH, Microsoft otworzył Store of the Future - pierwszą fizyczną przestrzeń handlową przyszłości. Jest to miejsce, które w namacalny sposób prezentuje scenariusze zastosowania technologii w szeroko pojętej branży handlu i usług.

Żyjemy w epoce danych i budowania przewag konkurencyjnych przez tych, którzy te dane potrafią wykorzystać. Zaprzęgnięte do pracy różne technologie i innowacje zebrane w jednym miejscu w modelowej ekspozycji sklepu przyszłości Microsoft i jego partnerów robią wrażenie.

Ta inteligentna ścieżka klienta to umiejętnie dobrane technologie, które mają temu klientowi pomóc, oczywiście, pomagając także samym detalistom oraz producentom zatowarowanych i wystawionych produktów. Dane pozwalają nam poznać zachowania klientów, już nie tylko w internecie - to jak poruszają się po sklepie, co ich interesuje, co ich nie interesuje, na jaki typ promocji są wrażliwi. Dlatego ciekawym jest doświadczenie, gdy na wejściu do sklepu system rozpoznaje płeć, wiek, czy mamy na sobie makijaż, kolor włosów, a nawet nasz stan emocjonalny.

Sklep Przyszłości / autor: Max Wysocki, Fratria

Dzięki temu oraz technologii digital signage, inteligentnym półkom i kasom, nie tylko nasz czas w przestrzeni handlowej jest efektywniej wykorzystany z punktu widzenia celów handlowych sklepu, ale tez też nas samych. Na końcu tego złożonego ekosystemu technologii jest efekt zmniejszenia kolejek do minimum. Jednak, co dzieje się po drodze jest jeszcze ciekawsze.

Dzięki technologii już teraz możliwy jest scenariusz, w którym klient sklepu podnosi szampon z półki i oprócz informacji o jego cenie czy składzie, dostaje na sąsiadującym ekranie podpowiedź, że do tego szamponu najlepiej pasuje konkretna odżywka i jeżeli zdecyduje się kupić je w zestawie, może liczyć na rabat.

Sklep Przyszłości / autor: Max Wysocki, Fratria

Koncept stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów w branży handlu detalicznego i usług, którzy korzystają z cyfrowych i fizycznych kanałów dostępu. Przez ostatnie lata rynek produktów szybkozbywalnych uległ bardzo silnym przekształceniom. Szczególnie dynamicznie rozwija się rynek e-commerce, z roku na rok osiągający dwucyfrowe ewolucje. Z tej perspektywy zmiany w fizycznych sklepach zachodzą dużo wolniej, a to daje olbrzymie pole do stworzenia nowej jakości w przestrzeni sklepu.

Ewolucja strategii omnichannel zatacza coraz szersze kręgi, przechodząc płynnie ze świata cyfrowego do fizycznej przestrzeni kontaktu konsumentów z produktami i usługami. Producenci, którzy chcą grać główną rolę w spektaklu zabiegania o klienta to ci, którzy stawiają swoich klientów w centrum wszystkich decyzji biznesowych – zwłaszcza tych dotyczących wdrażania technologii czy współpracy z właścicielami przestrzeni handlowych.

Sklep Przyszłości / autor: Max Wysocki, Fratria

Wyzwaniem dla handlu są: zwiększająca się różnorodność oferty w każdej kategorii, nowe kategorie produktowe i rosnąca presja na koszty – codziennością zarządzających sklepem jest próba maksymalizacji zysku z każdego centymetra półki. Producenci działają pod presją konkurencji oraz oczekiwań konsumentów – którzy wymagają nowości, pełnej dostępności oraz wygody w zakupach. Ci ostatni chcą szybko i sprawnie dokonać wyboru, nie marnując czasu na zakupy - mówi Wojciech Pruś, senior partner z Perfect Data, jednego z partnerów w Store of the Future.

Perfect Data dostarcza kompleksowe rozwiązanie – system inteligentnej półki, która przekazuje dane w czasie rzeczywistym dokładnie z miejsca, gdzie generowany jest dochód producentów towarów oraz sieci handlowych, gdzie toczy się ciągła batalia o optymalizację kosztów obsługi i jednocześnie tworzona jest satysfakcja konsumenta, a to oznacza powtarzalność zakupu.

Sklep Przyszłości / autor: Max Wysocki, Fratria

Konkretny scenariusz sklepu przyszłości to np. stworzone przez firmę Leaware wspólnie z firmą M4B inteligentny kiosk łączący w sobie minimalistyczne wzornictwo przemysłowe z technologią rozpoznawania ludzi opartą na sztucznej inteligencji, widzeniu komputerowym i śledzeniu wzroku – cgtvX Kiosk, które nieustannie analizuje otoczenie i dostarcza dane w czasie rzeczywistym – algorytmy określają wiek, płeć, nastrój i inne cechy demograficzne konsumentów, a aparat rekomendacji wybiera spersonalizowane treści bądź produkty dla danej osoby.

Wyobraźmy sobie kioski – np. takie jak są w popularnych restauracjach sieciowych – które śledzą wzrok klientów i wiedzą, co im się podoba – m.in. na podstawie analizy różnych grup kategoryzowanych ze względu na wiek, płeć, wzrost czy inne czynniki – mówi Zbigniew Waz, Partner Zarządzający z Leaware, odpowiedzialny za cgtvX. System uczy się, co leży w kręgu ich zainteresowań oraz stale bada to, gdzie pada wzrok, podpowiadając dokładnie te towary, których potrzebują.

Technikę rozpoznawania obrazu wykorzystuje także jeden z partnerów Sklepu Przyszłości firma Sagra Technology, która we współpracy z firmą ShelfWise dostarcza rozwiązania dla producentów dóbr. Jedna z opcji skupia się na półkach sklepowych, pozwalając w prosty sposób badać realizowanie ekspozycji towarów, zatowarowanie półki i wszystko co jest z nią związane. Aplikacja nie tylko identyfikuje poszczególne jednostki magazynowe (SKU), ale także udział kategorii. Oprócz agregacji danych, moduł analityczny może dostarczać na ich podstawie przejrzyste wnioski i sugestie działań.

Zdjęcia są rozpoznawane w czasie rzeczywistym, co pozwala producentom i detalistom korzystającym z rozwiązania natychmiast reagować na sytuację na półce, braki, utrzymywać standard ekspozycji oraz automatyzować kontrolę udziałów półkowych czy dystrybucji numerycznej. – mówi Marcin Pleszko chief product officer z firmy Sagra Technology.

Sklep Przyszłości / autor: Max Wysocki, Fratria

Inne firmy, które brały udział w budowaniu działającej makiety sklepu przyszłości, to XPlus, który - bazując na platformie Microsoft Dynamics 365 for Retail - zbudował scentralizowane rozwiązanie ERP, które wspiera logikę wszystkich procesów biznesowych, zawiera pełne informacje o produktach (m.in. ceny, polityki rabatowe, stany magazynowe) oraz wymienia i zasila w dane inne systemy i urządzenia naszych partnerów zainstalowane w Sklepie Przyszłości oraz Billennium - zintegrowana platforma dla branży detalicznej łączy zarządzanie zadaniami, digital signage, czujniki Internetu rzecz i analitykę biznesową, aby zapewnić wartość dodaną w sklepie przyszłości i pozwolić zmieniać posiadane informacje w konkretne wnioski, które pomagają w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Zdobycie uwagi klienta wymaga przedefiniowania nie tylko pojedynczych procesów, ale w zasadzie całej ścieżki doświadczenia klienta. Dlatego tak ważna jest współpraca wielu partnerów, których rozwiązania zapewniają optymalizację konkretnego procesu i tworzenie na tej podstawie spójnego rozwiązania, które oferuje konkretne scenariusze zarządzania towarami, przestrzenią i obsługi konsumentów – mówi Jarosław Sokolnicki, head of industry solutions odpowiedzialny za sektor Retail & Consumer Goods w Microsoft. - Łącząc najlepsze praktyki, technologię partnerów oraz wiedzę i doświadczenie producentów, dajemy branży możliwość jeszcze lepszego dotarcia do klienta z odpowiednią ofertą – dodaje Jarosław Sokolnicki.

Sklep Przyszłości / autor: Max Wysocki, Fratria

Microsoft wraz z partnerami chce też rozszerzać ten koncept na hotele i restauracje.