TAURON utrzymał rating na poziomie BBB

Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating TAURONA w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Agencja ratingowa zwraca uwagę na przyszłe wpływy z rynku mocy, znaczący udział regulowanego segmentu Dystrybucja w wyniku EBITDA Grupy oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych po zakończeniu budowy bloku 910 MW w Jaworznie.

Potwierdzenie przez agencję Fitch oceny ratingowej na poziomie BBB odzwierciedla stabilną pozycję rynkową Grupy TAURON. Pomimo ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych, w tym realizacji budowy bloku w Jaworznie, Grupa koncentruje się na utrzymaniu stabilności finansowej i dotrzymaniu wskaźnika zadłużenia określonego w umowach finansowania. W kolejnych latach planujemy, że wartość inwestycji i wskaźnik zadłużenia ulegnie stopniowemu obniżeniu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia - Obecnie w Grupie TAURON trwają prace nad aktualizacją strategii, która będzie uwzględniać zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – dodaje Grzegorczyk.

Grupa TAURON z sukcesem uczestniczyła w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy TAURON z przeprowadzonych w tym roku aukcji wyniosą ponad 4,8 mld zł do 2037 roku. Co istotne, duża część tych środków trafi do TAURONA już w najbliższych latach – podkreśla Marek Wadowski wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.