Gazprom Germania nie dostarczy już LNG do MZA

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny zastąpiła spółkę Gazprom Germania w roli dostawcy paliwa LNG dla warszawskich autobusów, informuje portal Energetyka 24.

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisała z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie umowę o wartości około 4 mln zł na dostawy paliwa do 35 ekologicznych autobusów gazowych. PGNiG będzie dostarczało skroplony gaz ziemny (LNG) do stacji tankowania w zajezdni przy ulicy Ostrobramskiej.

Umowa między PGNiG Obrót Detaliczny a Miejskimi Zakładami Autobusowymi została podpisana 17 kwietnia 2019 roku i będzie obowiązywała przez 12 miesięcy. Stacja w Zajezdni Ostrobramska, do której będzie dostarczany skroplony gaz ziemny LNG, posiada instalację do tankowania zarówno paliwa LNG, jak i wytwarzania oraz tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG. Oba paliwa są stosowane do napędzania silników spalinowych w ekologicznych pojazdach.

Paliwo gazowe stanowi najlepszą, ekologiczną alternatywę dla dominującego w polskim transporcie publicznym oleju napędowego, ponieważ oznacza m.in. nawet dziesięciokrotnie mniejszą emisję cząstek stałych do atmosfery niż w przypadku zasilania ON. Ponadto pojazdy zasilane gazem ziemnym poruszają się zdecydowanie ciszej, co jest szczególnie istotne w przypadku centrów miast.