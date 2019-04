Energa rozpoczęła prace nad nową farmą wiatrową

Rozpoczęły się prace na budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW, która rocznie ma produkować ok. 75 GWh energii elektrycznej. Instalacja powstaje w gminie Przykona w Wielkopolsce, na terenach po kopalni węgla brunatnego Adamów - podała w czwartek Energa.

Energa poinformowała w komunikacie, że spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy, firmie PBE ELBUD Gdańsk, oraz dostawcy turbin, Vestas Poland. Nowa farma wiatrowa Grupy Energa ma być gotowa do eksploatacji w przyszłym roku.

„Grupa Energa w swoim Wieloletnim Planie Inwestycji Strategicznych zakłada utrzymanie silnej pozycji w zakresie produkcji energii odnawialnej” - powiedziała, cytowana w komunikacie, p.o. prezesa spółki Energa Alicja Barbara Klimiuk. Podkreśliła, że firma realizuje cele biznesowe, inwestując w OZE, dbając o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne.

„Nowa farma wiatrowa Przykona o mocy 30 MW jest kolejnym krokiem do realizacji naszych celów. Grupa Energa rozbudowuje swoje moce wytwórcze i umacnia jednocześnie pozycję lidera pod względem udziału OZE w ogólnym miksie wytwórczym” - dodała.

Inwestorem jest spółka Energa Wytwarzanie, która będzie eksploatować farmę. Instalacja Przykona zasili jednostki wytwórcze Linii Biznesowej Wytwarzanie Grupy Energa. Po zakończeniu budowy, które zaplanowano na II kwartał 2020 roku, i oddaniu do użytkowania, Farma Wiatrowa Przykona wejdzie w skład aktywów wytwórczych spółki Energa Wytwarzanie, która już teraz dysponuje pięcioma instalacjami tego typu o łącznej mocy zainstalowanej 211 MW.

Prezes spółki Energa Invest Marek Konieczny przypomniał, że Farma Wiatrowa Przykona to trzecia z kolei farma wiatrowa realizowana przez spółkę Energę Invest.

Instalacja powstaje w Gminie Przykona (pow. turecki), na terenach poeksploatacyjnych i zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. W informacji zaznaczono, że została zaprojektowana w oparciu o najnowsze technologie, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi. „Projekt wpisuje się w rewitalizację tego obszaru, tereny poprzemysłowe zostaną wykorzystane do produkcji zielonej energii co znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Wszystko to z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności” - czytamy.

Nowa farma wiatrowa dysponować będzie mocą zainstalowaną ponad 30 MW; według przewidywań rocznie produkować będzie ok. 75 GWh energii elektrycznej. Na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego powstanie dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO).

Turbiny wchodzące w skład farmy zostaną posadowione na wieżach o wysokości 117 m, co przy skrajnie wychylonym skrzydle o długości 63 m daje łączną wysokość turbiny 180 m nad poziomem terenu. Turbiny do elektrowni dostarczy firma Vestas Poland.

„Jesteśmy zainteresowani rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych. W naszym powiecie powstaje Klaster Energii. To pierwszy tego typu większy projekt na terenie naszego powiatu, znakomicie wpisujący się w praktyczną realizację założeń Klastra i wypełnienie treścią założeń europejskiej transformacji regionów pogórniczych” - wskazał wójt gminy Przykona, członek Turkowskiego Klastra Energii „Czysta Energia” Mirosław Broniszewski, cytowany w komunikacie.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów - zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

PAP/ as/