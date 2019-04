PERN rozbudowuje Terminal Naftowy w Gdańsku

Trwa rozbudowa Terminala Naftowego PERN w Gdańsku. Prowadzone obecnie tzw. palowanie zbiorników na ropę naftową, czyli wzmocnienie podłoża betonowymi kolumnami, jest konieczne przed wykonaniem fundamentów - podkreśla spółka.

Informując w czwartek o aktualnych pracach przy rozbudowie Terminala Naftowego w Gdańsku (TNG) PERN przypomniał, że w ramach inwestycji mają tam powstać trzy zbiorniki po 100 tys. metrów sześc. oraz dwa zbiorniki po 45 tys. metrów sześc. każdy.

Trwa drugi etap rozbudowy Terminala Naftowego w Gdańsku. Wykonawca realizuje tzw. palowanie zbiorników na ropę naftową, czyli wzmocnienie podłoża specjalnymi betonowymi kolumnami. To konieczny zabieg przed wykonaniem fundamentów” - podała spółka. Jej przedstawiciele zapewnili, że prace przy TNG przebiegają zgodnie z planem. Palowanie pod pierwszym zbiornikiem o pojemności 100 tys. metrów sześc. już się zakończyło. „W tym procesie wykorzystano 1100 sztuk betonowych pali do głębokości 22 metrów - wyjaśnił PERN.

Spółka podkreśliła, że dzięki rozbudowie TNG „zwiększy posiadane pojemności magazynowe na ropę o 390 tys. metrów sześc.”, co „pozwoli na jeszcze bardziej efektywną obsługę statków zawijających z ropą do Naftoportu”.

Dodano, że nowe pojemności są potrzebne klientom PERN, którzy coraz więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską.

Ostatnio PKN informował, że blisko połowa ropy naftowej sprowadzanej do Polski przez płocki koncern pochodzi już spoza Rosji. Spółka podkreślała wówczas, iż jest „to efekt dywersyfikacji dostaw surowca i systematycznego poszerzania współpracy biznesowej z firmami spoza Europy, między innymi z Saudi Aramco Oil Company”.

Podejmowane działania w tym zakresie umożliwiają uzyskanie korzystnego z punktu widzenia PKN Orlen miksu rop, prowadzącego do optymalizacji produkcji i pozytywnego wpływu na finalną jakość i cenę produktów dla klientów PKN Orlen oraz stabilność na rynku. Miesięcznie do płockiej rafinerii trafia ok. 1,4 mln ton ropy naftowej, z czego średnio ok. 700 tys. ton z kierunków alternatywnych, w tym z Arabii Saudyjskiej - podał w ubiegłym tygodniu koncern.

PERN przypomniał w czwartek, że w ramach rozbudowy TNG na początku lutego br. przekazał plac budowy wykonawcy prowadzącemu ten projekt - budowę realizuje konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa, jako lider oraz firma Agat - partner konsorcjum.

Planowany termin wykonania inwestycji wynosi 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli 16 października 2020 r. - oświadczył PERN, potwierdzając tym samym wcześniejsze plany.

TNG został wybudowany przez PERN w latach 2012-16. Koszt inwestycji wyniósł 412 mln zł. Obecnie działa tam sześć zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności 375 tys. metrów sześc. To jedyny taki obiekt w Polsce, działający jako surowcowy hub, przyjmujący różne gatunki ropy naftowej dostarczane droga morską; pozwała to zarówno na ich separację, jak również blendowania - mieszanie, w zależności od potrzeb klientów.

Pod koniec stycznia PERN podał, iż Walne Zgromadzenie zatwierdziło tam Wieloletni Plan Strategiczny do 2022 r., który zakłada nakłady inwestycyjne w całej grupie kapitałowej spółki na poziomie 2,7 mld zł.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. oraz siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych. Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W wyniku sfinalizowanego z początkiem 2018 r. połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - PERN przejął 19 baz magazynowych o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

SzSz(PAP)