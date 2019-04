Europejska energia pod polskim przewodem

Minister Krzysztof Tchórzewski będzie przewodniczył posiedzeniu ministrów ds. energii państw członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), które odbędzie się w Paryżu 5 i 6 grudnia 2019 r. - poinformowało w czwartek Ministerstwo Energii.

Co dwa lata ministrowie energii z krajów członkowskich zbierają się na spotkaniu ministerialnym IEA (IEA Ministerial). Spotkania takie są okazją do nakreślenia priorytetów strategicznych dla organizacji oraz udziału w debacie dotyczącej przyszłości energetycznej na poziomie globalnym. W ramach IEA Ministerial 2019 odbędzie się także sesja Energy Business Council, w której udział wezmą prezesi i członkowie zarządów najważniejszych przedsiębiorstw energetycznych świata.

Ministerstwo Energii podkreśliło, że przyznanie kierowania spotkaniem polskiemu delegatowi oznacza docenienie aktywnej roli Polski w dialogu na temat przemian zachodzących na globalnym rynku energetycznym i wyzwań z nimi związanych. „To również wyraz uznania dla prowadzonej przez Polskę polityki energetycznej opartej na neutralności technologicznej” - napisało ME.

Najważniejszymi tematami na poprzednim spotkaniu ministerialnym IEA w 2017 r. były efektywne zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w sektorze ropy naftowej, gazu ziemnego i energii elektrycznej, rozszerzanie współpracy MAE z krajami rozwijającymi się, a także przekształcenie IEA w globalny ośrodek czystej energii, również w zakresie efektywności energetycznej.

Według ME, posiedzenie ministrów w grudniu 2019 r. da kolejne impulsy do dyskusji na temat kluczowych działań w tych obszarach. Ministerstwo ocenia, że przewodnictwo umożliwi Polsce aktywny udziału w kształtowaniu tej debaty. Polska staje się tym samym pierwszym krajem w regionie, któremu państwa członkowskie MAE powierzyły - w niejawnym głosowaniu - stanowisko przewodniczącego posiedzenia ministerialnego - napisało ME.

PAP/ as/