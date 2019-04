JSW: Mniejsza produkcja węgla

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,48 mln ton w I kw. 2019 r. wobec 4,11 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,74 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka.

Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,4 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 3,8%, a w stosunku do I kw. 2018 r. niższa o ok. 21,2%, z kolei produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 1,08 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 24,1%, a w stosunku do I kw. 2018 r. wyższa o ok. 0,9%, podano w komunikacie.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,57 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 3%, a w porównaniu do I kw. 2018 r. niższa o ok. 9,8%.

„Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w I kw. 2019 r. ok. 69% wolumenu ogółem” - czytamy w komunikacie.

Produkcja koksu ogółem w I kw. 2019 r. wyniosła 0,83 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 5,4%, a w stosunku do I kw. 2018 r. niższa o ok. 10,1%. Sprzedaż koksu ogółem w I kw. 2019 r. wyniosła 0,85 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 14%, a w stosunku do I kw. 2018 r. niższa o ok. 0,4%.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

