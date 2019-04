UKE ogłasza konsultacje w związku z 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, podał Urząd. Jest to wynik przeprowadzonych w 2018 r. konsultacjami ws. częstotliwości przeznaczonych dla 5G i pytaniami rynku dotyczącymi przyszłej dystrybucji pasma na te potrzeby, podano także.

Opracowane zostały wstępne założenia do przetargu. Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska, zachęcamy do przesłania swoich opinii na adres w terminie do 14 maja br. Zebrane stanowiska będą pomocne przy tworzeniu dokumentacji, która w przyszłości zostanie poddana konsultacjom społecznym - czytamy w komunikacie.