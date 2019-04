NBP: Kondycja firm może się pogorszyć

W świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz ich sytuacji własnej spadł do najniższego poziomu w ciągu pięciu lat - wynika z opublikowanego w piątek raportu Narodowego Banku Polskiego.

W świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz sytuacji własnej, oczyszczony z wahań sezonowych, spadł czwarty kwartał z rzędu - do najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadek wskaźnika zanotowano w większości analizowanych przekrojów i klas” - napisano w raporcie banku centralnego „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Według NBP prognozy przedsiębiorstw dotyczące ich sytuacji własnej na kolejne 12 miesięcy pogorszyły się nieznacznie.

W efekcie oceny te pozostają wyraźnie niższe niż w okresie 2017/2018. Brak bodźców do dalszej poprawy mogą wzmacniać pogarszające się przewidywania co do wielkości popytu” - zaznaczono.