Akcyza na alkohol i tytoń wzrośnie

Zmiana w akcyzie na alkohol da w 2020 r. budżetowi 353 mln zł, na wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i tzw. wyroby nowatorskie - 579 mln zł - informuje resort finansów w Aktualizacji Programu Konwergencji (APK). Doliczając podatek VAT budżet uzyska 1mld 146,4 mln zł.

APK jest częścią zaprezentowanego w tym tygodniu przez resort finansów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019 - 2022.

Propozycję indeksacji stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie zaliczono w APK do kluczowych działań w obszarze podatków w latach 2019-2020.

W dokumencie wyjaśniono, że na 2020 r. przewidziano indeksację stawki podatku akcyzowego o 3 proc. na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie.

„Ostatnia zmiana akcyzy dla alkoholu etylowego miała miejsce 1 stycznia 2013 r. i wynosiła 15 proc., zaś dla papierosów i tytoniu do palenia ok. 5 proc. (również 1 stycznia 2013 r.). Wskaźnik wzrostu stawki o 3 proc. wynika ze wzrostu inflacji od ostatniej zmiany” - tłumaczy resort finansów.

Dodano, że uwzględniając opodatkowanie VAT-em, skutek dla budżetu wyniesie w 2020 r. 1 mld 146,4 mln zł. Założono przy tym, że sprzedaż wyrobów akcyzowych objętych podwyżką zostanie utrzymana na poziomie z 2018 r.

Ministerstwo wskazuje, że od 1 lipca 2020 r. opodatkowany akcyzą będzie płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Jak wyjaśnia MF, celem zmiany jest m.in. „zapewnienie jednolitego traktowania podatkowego wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych i lepsza kontrola państwa nad produkcją, przemieszczaniem i sprzedażą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Wyjaśniono, że opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich podatkiem akcyzowym skutkować będzie objęciem ich obowiązkiem banderolowania. W konsekwencji wprowadzony zostanie dodatkowy element potwierdzający legalne pochodzenie tych wyrobów.

Zdaniem MF w 2020 r. dochody z tego tytułu mają wynieść 37,46 mln zł.

„Z uwagi na brak danych dotyczących aktualnej wielkości sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych do analizy przyjęto przybliżoną roczną sprzedaż płynu do papierosów elektronicznych na poziomie około 150 tys. litrów. Wyroby nowatorskie pojawiły się na rynku polskim na początku kwietnia 2017 r. Rynek wyrobów nowatorskich jest zatem rynkiem kształtującym się, odnośnie do którego brak jest jakichkolwiek danych. Nie przewiduje się zatem znaczącego udziału akcyzy od wyrobów nowatorskich w dochodach z akcyzy od nowych wyrobów akcyzowych. Szacuje się, że kwota dochodu z tytułu akcyzy od wyrobów nowatorskich będzie marginalna” - poinformowano.