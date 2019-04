Majówka tańsza niż w zeszłym roku

Polacy decydujący się dziś na wyjazd wypoczynkowy w trakcie majówki najczęściej wybierają pobyt na 4 doby. Najpopularniejsze kierunki to Zakopane, Gdańsk i Kołobrzeg. Najwyższe ceny noclegów są w Warszawie i Sopocie - ok. 125 zł za osobę.

Tak wynika z danych pochodzących z portalu Noclegowo.pl, wyszukiwarki obiektów noclegowych. Choć majówka już blisko, to w większości miejscowości turystycznych można jeszcze znaleźć wolne miejsca.

Majówka to bardzo wyczekiwany czas przez Polaków. Pierwsze uderzenie ciepła i chęć, by nieco się odprężyć. W tym roku wypada ona szczególnie korzystnie. Nie tylko ze względu na swoją długość, ale także z uwagi na prognozy synoptyków, którzy zapowiadają piękną pogodę.

Dłużej i taniej niż w zeszłym roku

W 2018 weekend majowy trwał nieco krócej. Wtedy najczęściej zdecydowaliśmy się pobyt z 3 noclegami. W tym roku możemy odetchnąć i cieszyć się weekendem, chociażby ten 1 dzień dłużej. Większość Polaków postanowiła wziąć 2 maja jako dzień wolny, co pozwala im na dłuższy wypoczynek.

Słyszy się, że ceny z roku na rok są coraz wyższe, to jednak w tym roku spędzimy majówkę taniej niż w 2018 roku. Ceny w tych najpopularniejszych miastach są niższe. W Zakopanem możemy zaobserwować spadek o 18 proc., natomiast w Sopocie jest to 14 proc.. To dobra wiadomość dla turystów, ponieważ będą mogli pozwolić sobie na więcej przyjemności podczas urlopu.

Stałe preferencje

Choć najwięcej osób szuka noclegu właśnie w Zakopanem (19,45%), to preferencje turystów są głównie kierowane na miejscowości nadmorskie takie jak Gdańsk (14,21%) czy Sopot (8,8%). W dalszej części zestawienia znajdziemy również Karpacz (5,9%), Kołobrzeg (4,9%) czy Świnoujście.

“Preferencje majówkowe Polaków nie ulegają szczególnym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Jak co roku, najwięcej zapytań rezerwacyjnych kierowanych jest do obiektów noclegowych z Zakopanego. Największy wzrost zainteresowania odnotowaliśmy w tym roku dla Międzyzdrojów” - komentuje Mateusz Goliat, ekspert Noclegowo.pl.

Ceny na majówkę rosną

Najdrożej spędzimy majówkę w dużych miastach - nic dziwnego, to idealny czas na zwiedzanie. Średnie ceny za nocleg w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu to 120-130 zł. Bardzo podobnie zapłacimy w Sopocie - 124 zł. W najpopularniejszym Zakopanem jest to ok. 73 zł za osobę.

“Jeżeli chcemy ograniczyć koszty wypoczynku, to najlepiej zarezerwować wyjazd w mniejszych miejscowościach. Konkurencyjne ceny znajdziemy w Białym Dunajcu, Wadowicach, Ustrzykach Dolnych, Niedzicy czy Dźwirzynie. W tych miejscach koszt noclegu wynosi ok. 50 zł za osobę” - wyjaśnia Mateusz Goliat.

»» O wyjątkowo długim weekendzie na przełomie kwietnia i maja czytaj tutaj:

Baaaaardzo długi weekend

Dodatkowe przyjemności

Wiele obiektów noclegowych decyduje się urozmaicić pobyt swoim gościom dodatkowymi atrakcjami. Zazwyczaj są one na świeżym powietrzu, jak np. grill czy np. rowery by goście mogli aktywnie skorzystać z wypoczynku. W dużych miastach podczas majówki nie brakuje również ciekawych wydarzeń. W Zakopanem możemy udać się na Noc Basenów czy też Recital Kabaretowy. Będąc na północy Polski, koniecznie warto wybrać się do Opery Leśnej na majówkowe koncerty.

Źródło: materiał prasowy Noclegowo.pl, oprac. sek