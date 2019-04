Bilety lotnicze i hotele drożeją na majówkę

Wybierając się na urlop tydzień przed majowym weekendem, zapłacimy mniej za bilet lotniczy - wynika z analizy Kayak.pl. W przypadku miast, które znalazły się w czołowej dziesiątce, koszt przelotu z Polski w okolicach Wielkanocy był średnio o 26 proc. niższy niż na majówkę.

„Z analizy cen lotów na ulubionych trasach krótko- i średniodystansowych Polaków w 2019 roku wynika, że podróżni zapłacą mniej, wybierając się na urlop tydzień przed majowym weekendem. W przypadku wszystkich miast, które znalazły się w czołowej dziesiątce, koszt przelotu z Polski w okolicach Wielkanocy jest średnio o 26 proc. mniejszy niż na majówkę” - wynika z analizy wyszukiwarki Kayak.pl.

Jak przekazano, za loty do Rzymu w drugiej połowie kwietnia Polacy zapłacą średnio 534 złote i zaoszczędzą do 35 proc. w porównaniu z pierwszym tygodniem maja.

„Podobnie kształtują się różnice procentowe w cenach biletów lotniczych w tych terminach do innych europejskich miast: Polacy zaoszczędzą do 27 proc. na lotach do Barcelony, do 29 proc. do Paryża i do 36 proc. do Mediolanu” - czytamy.

Z kolei miłośnicy Grecji mogą natomiast na Wielkanoc upolować największe okazje - loty do Aten pod koniec kwietnia kosztują średnio 379 złotych, a na majówkę ich ceny wzrastają do średnio 823 złotych.

Z analizy Kayak.pl w pierwszej 10 najpopularniejszych kierunków podróży na trasach krótko- i średniodystansowych w 2019 roku znalazły się następujące miasta: Rzym, Barcelona, Londyn, Lizbona, Paryż, Ateny, Mediolan, Luqa, Palma de Mallorca oraz Amsterdam.

„O ile kupując bilety lotnicze w okolicach Wielkanocy, można liczyć na niemałe oszczędności, z noclegami sytuacja wygląda nieco inaczej. Jak pokazują dane Kayak.pl, ceny za noc w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych w okolicach świąt wielkanocnych są w 2019 roku średnio o 14 proc. wyższe niż podczas długiego majowego weekendu” - napisano.

»» O wyjątkowo długim weekendzie na przełomie kwietnia i maja czytaj tutaj:

Baaaaardzo długi weekend

Z danych wyszukiwarki wynika, że w niektórych miastach to jednak wciąż druga połowa kwietnia jest korzystniejsza cenowo niż początek maja.

„Jest to dobra wiadomość dla planujących wiosenny odpoczynek w Rzymie, Londynie i Mediolanie - podróżni za noclegi na Wielkanoc zapłacą odpowiednio o 11 proc., 21 proc. i 3 proc. mniej niż w długi majowy weekend. Natomiast w przypadku pozostałych miast z zestawienia, to ceny noclegów na majówkę wypadają korzystniej. Największą różnicę cenową można zaobserwować na przykładzie miasta Luqa” - zauważają eksperci Kayak.pl

Ich zdaniem, w okolicach Wielkanocy pobyt w na Malcie w hotelu 3- i 4-gwiazdkowym to wydatek rzędu 383 złotych za noc. Na początku maja ceny spadają niemal o połowę, a nocleg kosztuje już średnio 194 złote.

„Bazując na cenach lotów i hoteli dla najpopularniejszych kierunków podróży w 2019 roku, można stwierdzić, że wiosenny odpoczynek najkorzystniej zaplanować w drugiej połowie kwietnia w Rzymie, Londynie, Atenach lub Mediolanie. Podróżni, którzy pragną pozostać wierni tradycji wyjazdowej w długi majowy weekend, powinni rozważyć wakacje w Lizbonie, Amsterdamie, na Malcie lub na Majorce” - wskazali.

Kayak to wyszukiwarka turystyczna, przeszukuje inne strony i pokazuje informacje potrzebne do znalezienia odpowiednich m.in. lotów, hoteli, samochodów na wynajem

Michał Boroń (PAP), sek