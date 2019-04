Baaaaardzo długi weekend

U nas świętujemy Wielkanoc i czekamy na majówkę, tymczasem we Francji oficjalnie rozpoczął się długi weekend, który będzie trwać - uwaga – 23 dni!

#AweFrancji dziś oficjalnie (nieoficjalnie wczoraj, albo i przedwczoraj) rozpoczął się DŁUGI WEEKEND zawierający w sobie Święta (nawet jeśli niezbyt wiedzą jakie), 1 Maja i rocznice zakończenia wojny (8 maja). FRANCUZI WRACAJĄ DO PRACY 13 MAJA – donosi na Twitterze Eryk Mistewicz.

U nas także można, biorąc kilka dni urlopu zrobić sobie ponad dwutygodniowe wakacje. A to dlatego, że w tym roku Wielkanoc wypada wyjątkowo późno. Jeśli ktoś weźmie już po Poniedziałku Wielkanocnym siedem dni urlopu, wróci do pracy dopiero 6 maja, co daje 16 dni wolnych od pracy.

Też nieźle…

Sek