Cudzoziemcy oblegają rynek pracy

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 11 tys. osób w porównaniu z ostatnim kwartałem. Najliczniejszą grupą są obywatele Ukrainy - 7,6 tys. – informuje portal money.pl powołując się na aktualne dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zdecydowana większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą. Osoby spoza granic naszego kraju, chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt.

Na początku kwietnia tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 383 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób.

Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w pierwszym kwartale 2019 r. największy wzrost liczby zezwoleń na pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli Ukrainy – o 7,6 tys. do 186,5 tys. osób.

Drugą z kolei grupą są Białorusini - wzrost o 1,3 tys. do 21,5 tys. os., następnie Gruzini – o 0,5 tys. do 3,4 tys. os., Hindusi – o 0,3 tys. do 9,1 tys. os. oraz Nepalczycy – o 0,2 tys. do 1,8 tys. os.

Najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy. Dotyczyło to prawie 72 proc. spraw.

Źródło: Money.pl, sek