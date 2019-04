Inkwizytor trafi na urządzenia mobilne

The Dust i T-Bull wspólnie przygotują grę mobilną na podstawie „Cyklu Inkwizytorskiego” autorstwa Jacka Piekary, cenionego polskiego pisarza fantasy. Spółki podpisały list intencyjny, a szczegółowe warunki umowy mają zostać uzgodnione do końca roku.

Zgodnie z podpisanym listem, strony mają współpracować przy projekcie, a za wydanie oraz promocję produkcji będzie odpowiadał T-Bull - jeden z największych producentów i wydawców gier mobilnych w Europie.

Gra mobilna będzie drugą produkcją, która powstanie w ramach współpracy z Jackiem Piekarą. Podobnie jak zapowiedziana wcześniej gra przeznaczona na PC oraz konsole, będzie ona osadzona w świecie „Cyklu Inkwizytorskiego”. Gra na platformy Android i iOS będzie dostępna w modelu free-to-play (F2P).

Stworzenie gry na podstawie twórczości Jacka Piekary to największy projekt w historii naszej spółki. Mamy duże ambicje i mocno wierzymy w sukces naszego przedsięwzięcia. Przez najbliższe lata będziemy skupiać naszą uwagę na tworzeniu gry wideo, dlatego zdecydowaliśmy się na partnerstwo w zakresie przygotowania i wydania wersji mobilnej. T-Bull potrafi tworzyć projekty uwielbiane przez miliony graczy, dlatego wierzymy, że wspólnie efektywnie wykorzystamy potencjał tego tytułu oraz samego rynku mobilnego. – powiedział Jakub Wolff, prezes The Dust.

W związku z podjęciem decyzji o przygotowaniu gry mobilnej, The Dust podpisał list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie ze spółką T-Bull, notowanym na GPW producentem oraz wydawcą gier mobilnych, będącym jednocześnie akcjonariuszem spółki (posiada 20 proc. udziału w akcjonariacie spółki). T-Bull to uznany zarówno w kraju, jak również na świecie deweloper, który swoją pozycję zawdzięcza takim tytułom, jak Top Speed (ponad 39,2 miliona pobrań) czy Moto Rider GO (ponad 71,6 miliona pobrań). Oba zespoły mają współpracować przy produkcji, a T-Bull dodatkowo zajmie się jej optymalizacją w zakresie monetyzacji, wydaniem i promocją.

Aktualnie strony negocjują szczegółowe warunki współpracy.

Cieszymy się ze współpracy ze studiem The Dust. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie opracować strategię, która zaowocuje spójną myślą kreatywną – mówi Grzegorz Zwoliński, współzałożyciel i Prezes T-Bull S.A. – Możliwość zaangażowania się w adaptację cyklu Jacka Piekary to wielka szansa i wyzwanie. Wszyscy w T-Bull nie możemy doczekać się pracy razem z dziełem naszego uznanego autora fantasy - dodaje.

25 marca podpisało umowę z pisarzem Jackiem Piekarą. Deweloper oraz pisarz stworzą wspólnie grę na podstawie „Cyklu Inwestorskiego” autorstwa Piekary. Wrocławskie studio zakupiło prawa do wyprodukowania gry na konsole, PC oraz urządzenia mobilne.

Informacja o podpisaniu umowy na przygotowanie gry na podstawie „Cyklu Inkwizytorskiego” spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem w branży growej oraz wśród fanów twórczości Jacka Piekary. Jesteśmy wdzięczni za te głosy, które potwierdzają słuszność naszej strategii oraz motywują do dalszego działania – dodał Jakub Wolff. Jacek Piekara jest jednym z najpopularniejszych pisarzy fantasy w Polsce, znanym przede wszystkim jako autor tzw. „Cyklu Inkwizytorskiego”. Stworzone przez niego postacie, historie i dialogi staną się kanwą gier, które wyprodukuje studio The Dust.

Seria przedstawia przygody inkwizytora Mordimera Madderdina osadzone w alternatywnej, fikcyjnej wersji renesansowej Europy. Akcja powieści toczy się piętnaście wieków po tym, jak Jezus Chrystus zstąpił z krzyża, ukarał swoich prześladowców i objął władzę w Imperium Rzymskim. Pisarz planuje wydanie dalszych książek w ramach cyklu - obecnie obejmuje on 12 tomów.

Więcej informacji na temat projektu gry na platformy stacjonarne zostanie zaprezentowane na specjalnej konferencji, która odbędzie się w pierwszej połowie czerwca w Warszawie.

