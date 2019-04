Premier: dane o deficycie najlepsze od 10 lat

Wyniki długu publicznego i deficytu na koniec 2018 r. są najlepsze od ponad 10 lat - skomentował we wtorek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd wie, jak racjonalnie i odpowiedzialnie zarządzać finansami i budżetem państwa.

Według GUS dług publiczny spadł na koniec 2018 roku do 48,9 proc. PKB, zaś deficyt wyniósł 0,4 proc. PKB. To najlepsze wyniki na koniec roku od ponad 10 lat. Kolejny raz pokazaliśmy, że wiemy jak w sposób racjonalny i odpowiedzialny zarządzać finansami i budżetem państwa” - napisał we wtorek na Twitterze Morawiecki.