Lepiej odwołać podróż do Sri Lanki

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w wyniku ataków terrorystycznych na Sri Lance, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne. Osoby przebywające obecnie na Sri Lance proszone są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń miejscowych władz” - czytamy we wtorkowym komunikacie resortu dyplomacji. MSZ wzywa jednocześnie do zgłaszania ewentualnych podróży w systemie Odyseusz.

W informacji resortu dla podróżujących na Sri Lankę podkreślono też, że w związku z brakiem polskiej placówki w tym kraju „możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona”.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej - wskazuje MSZ.

Wcześniej resort dyplomacji sugerował przebywającym na wyspie Polakom, którzy potrzebują pomocy, kontakt z ambasadą RP w Indiach. Specjalny numer telefonu dla osób poszkodowanych w zamachach (+94 112323015) uruchomiły także władze Sri Lanki.

Do tej pory nie ma informacji, aby wśród ofiar niedzielnych zamachów na Sri Lance byli Polacy. W Niedzielę Wielkanocną zamachowcy samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły, w tym dwa katolickie i jeden protestancki oraz luksusowe hotele na Sri Lance. We wtorek policja poinformowała, że liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do 310. Jak dodano, w związku ze śledztwem w tej sprawie dokonano 40 zatrzymań.

Wśród ofiar śmiertelnych niedzielnych ataków na Sri Lance są obywatele kilkunastu krajów, m.in. USA, W. Brytanii, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Australii, Indii, Turcji. Większość ofiar to Lankijczycy.

Ataki na Sri Lance były największymi, odkąd w 2009 roku w kraju tym zakończyła się wojna domowa.

SzSz (PAP)