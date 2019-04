Dżakarta: 92 członków komisji wyborczych zmarło

Co najmniej 92 członków komisji wyborczych w Indonezji zmarło z przemęczenia w czasie ubiegłotygodniowych wyborów - podała we wtorek indonezyjska agencja Antara. 374 członków komisji trafiło do szpitali.

Przyczyną śmierci członków komisji było wyczerpanie - powiedział szef centralnej komisji wyborczej Arief Budiman. Obiecał, że rodzinom zmarłych i poszkodowanym będzie wypłacone odszkodowanie. Zapewnił też, że w przyszłości członkowie komisji będą mniej obciążeni pracą.

Antara pisze, że członkowie komisji pracowali (z przerwami na posiłki i modlitwę) przez prawie 48 godzin.

Indonezyjska policja poinformowała o 15 policjantach, którzy zmarli podczas wyborów.

Wybory prezydenckie i parlamentarne w Indonezji 17 kwietnia uznawane były za największe i najbardziej skomplikowane jednodniowe wybory na świecie. W kraju otwarto ponad 800 tys. lokali wyborczych. Frekwencja wyniosła ponad 80 proc. Do głosowania były uprawnionych 193 mln spośród 267 mln obywateli Indonezji.

SzSz (PAP)