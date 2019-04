Skandalicznie wysokie ceny na lotniskowych parkingach

Średni koszt tygodniowego postoju na parkingach przy lotniskach w Polsce to ok. 93 zł - wynika z analizy portalu turystycznego. Najdrożej jest na warszawskim Okęciu, najtaniej w Gdańsku, natomiast lotnisko Rzeszowie i port w Zielonej Górze oferują bezpłatne parkingi.

Jak pokazuje analiza wyszukiwarki turystycznej KAYAK.pl, średni koszt tygodniowego postoju na parkingach przy lotniskach w Polsce to około 93 zł.

Jeżeli odjąć najdroższą opcję z warszawskiego Okęcia, za którą trzeba zapłacić 250 zł, czyli prawie 6 razy drożej niż w Gdańsku (39 zł za 6 dni), przeciętny koszt parkowania wyniesie 77 zł - podał portal. Najbardziej korzystne cenowo są parkingi w portach lotniczych w Gdańsku, Poznaniu, Olsztynie oraz Pyrzowicach. Za siedmiodniowy postój naszego samochodu zapłacimy tam średnio 53 zł, przy czym ceny wahają się tam od 39 zł do 69 zł. Tymczasem po drugiej stronie zestawienia znalazły się port lotniczy w Łodzi, z wynikiem 125 zł za 7 dni postoju, oraz Bydgoszcz, gdzie parkowanie od 4 do 8 dni kosztuje 100 zł. Natomiast najmniejsze pod względem liczby obsługiwanych podróżujących lotniska z zestawienia, rzeszowskie i zielonogórskie, są całkowicie bezpłatne - czytamy w analizie.

Eksperci portalu sprawdzili również, ile kosztuje dojazd komunikacją miejską z centrum każdego z miast do pobliskich portów lotniczych. Ceny biletów komunikacji miejskiej wahają się między 3 a 6 zł, we Wrocławiu 10 zł. Większy koszt takiego przejazdu poniosą pasażerowie lotniska Warszawa Modlin - od 9 do 36 zł, w zależności od tego, z jak dużym wyprzedzeniem podróżni zarezerwują bilety.

W opinii rzecznik prasowej KAYAK.pl, Aleksandry Sowy-Frąckowiak, „podróżni mogą obawiać się kosztów zostawienia samochodu na lotnisku na czas wyjazdu, ale jak pokazuje nasza analiza, w wielu wypadkach niesłusznie”. „Nie powinny też dziwić wyższe koszty na największym polskim lotnisku, które niezmiennie od lat obsługuje około 30 proc. wszystkich pasażerów podróżujących z kraju. Podróżni, którzy wolą tę kwotę przeznaczyć na drobne przyjemności u celu podróży, bez problemu dostaną się na każde z lotnisk komunikacją miejską” - zaznaczyła.

Analiza portalu KAYAK.pl powstała na podstawie informacji CBOS o przeciętnej długości urlopu Polaków z raportu „Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2017 roku i plany na rok 2018”.

SzSz(PAP)