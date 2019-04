Elektrownia w Ostrołęce ze zwiększoną mocą

Zakończyła się modernizacja turbiny w elektrowni Ostrołęka B. Moc unowocześnionego bloku zwiększyła się o 9 MWe i wynosi 230 MWe. Moc całej elektrowni wzrosła do poziomu 690 MWe.

Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie Grupa Energa, prace polegały na podniesieniu sprawności „części wysokoprężnej i średnioprężnej poprzez wymianę dotychczasowych komponentów wewnętrznych na nowe, z nowoczesnym układem przepływowym typu reakcyjnego„.

Jednym z głównych celów modernizacji turbiny było „unowocześnienie wszystkich bloków energetycznych Elektrowni Ostrołęka B, z jednoczesnym dostosowaniem ich do spełnienia zaostrzonych standardów emisji w zakresie pyłu i tlenków azotu„. Modernizacja ma również „przedłużyć żywotność trzech turbin oraz zapewnić ich bezpieczną i efektywną eksploatację w trybie ciepłowniczym”.

Cytowany w komunikacie prezes Energa Elektrownie Ostrołęka SA Leszek Kowalski zaznaczył, że „wszystkie bloki energetyczne elektrowni Ostrołęka B, dzięki przeprowadzonym inwestycjom, spełniają obowiązujące wymogi środowiskowe w zakresie emisji pyłów i tlenków azotu„. Dodał, że po wybudowaniu drugiej nitki instalacji odsiarczania w 2020 r., „zwiększy się elastyczność pracy poszczególnymi blokami w zakresie wymagań dotyczących tlenków siarki”.

Prezes Energa Wytwarzanie Piotr Meler wskazał, że ”zakończone prace modernizacyjne plasują elektrownię w Ostrołęce w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy 200 MWe„. Dodał, że dzięki modernizacji elektrownia Ostrołęka B będzie wytwarzać energię elektryczną przy zachowaniu najwyższych wskaźników niezawodności oraz dotrzyma restrykcyjnych wymogów środowiskowych.

Prace modernizacyjne kosztowały 28 mln zł. Wykonało je konsorcjum GE Power i Zakładów Remontowych Energetyki Katowice.

Grupa Energa poinformowała również, że na potwierdzenie osiągnięcia wzrostu mocy bloku nr 1 przeprowadzono testy wykonane przy udziale przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

„Pozytywne wyniki pomiarów były podstawą do zawarcia z PSE aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z którym od dnia 21 lutego 2019 r. moc osiągalna bloku nr 1 została podwyższona do 230 MWe, a całej Elektrowni Ostrołęka B do 690 MWe” - poinformowano w komunikacie.

Elektrownia Ostrołęka B wchodzi w skład strategicznych aktywów wytwórczych Grupy Energa. W elektrowni zainstalowane są trzy jednostki wytwórcze klasy 200 MWe, oddane do użytku w 1972 r. Bloki energetyczne wyposażone są w człony ciepłownicze, zapewniające produkcję ciepła w postaci gorącej wody sieciowej i pary technologicznej na potrzeby odbiorców zewnętrznych oraz na potrzeby własne.

PAP, sek