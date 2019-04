Sezon wycieczkowy czas zacząć

Tegoroczny sezon pasażerskich cruiser-ów w Porcie Gdynia zainauguruje 24 kwietnia br. pływający pod panamską banderą, znany już gdyńskim nabrzeżom, statek pasażerski MSC Poesia. Bedzie to jedno z 3 zawinięć tego, mierzącego 293,8 m długości, statku do Portu Gdynia, który gościliśmy po raz pierwszy w roku 2013.

Armatorem statku jest MSC Cruises - największa włoska linia rejsowa. Statki należące do floty linii MSC charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem oraz wysokim standardem. MSC Cruises oferuje rejsy statkami po Morzu Śródziemnym, Fiordach Norweskich, Karaibach, Ameryce Południowej oraz Emiratach Arabskich. Aktualnie MSC Cruises jest jedną z najpopularniejszych linii cruisingowych na polskim rynku. Ochrzczona 5 kwietnia 2008 roku w Dover, w Wielkiej Brytanii, MSC Poesia porywa swoją gracją i pięknem, jak przystało na prawdziwą muzę. Statek posiada 12 pokładów na które może zabrać trzy tysiące pasażerów, nad którymi czuwa 987 osobowa załoga.

Znaczenie Polski na wycieczkowej mapie świata cały czas rośnie stanowiąc o naszym prestiżu. Pasażerskie cruiser-y w Porcie Gdynia to już wieloletnia tradycja, sięgająca czasów transatlantyków MS Batory czy MS Piłsudski.– podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Port Gdynia przyjmuje co roku największe statki pasażerskie, generując zyski dla spółki ale także dla całego regionu. Cieszymy się, że w tym roku 120 tysięcy zagranicznych turystów odwiedzi Gdynię i Pomorze, stając się polskimi ambasadorami.

Ogółem w roku 2019 w Porcie Gdynia awizowanych jest 51 wizyt statków pasażerskich. W tym roku rekord, będzie należał do Norwegian Getaway - najdłuższego i jednocześnie największego pod względem tonażu, który pierwszy raz przypłynął do Gdyni 23 czerwca 2017 r. Pływający pod banderą Bahamów Norwegian Getaway, należący do armatora Norwegian Cruise Line, liczy 325,7 metrów długości (GT 145,655), a na jego pokładzie znajduje się ponad 2000 kabin i apartamentów zdolnych pomieścić niemal 4000 pasażerów. Legendarna linia Cunard, będąca od wielu lat synonimem luksusu i ekskluzywnych rejsów turystycznych wysyła w tym roku do Portu Gdynia ponownie Queen Victorię, która gościła u nas w 2008 r. Queen Victoria przypłynie do gdyńskiego portu 24 maja i 3 września. Rekordzistą pod względem ilości zawinięć do Portu Gdynia będzie w tym roku AIDAmar, która przypłynie aż 16 razy. Ostatnie zawinięcie statku pasażerskiego przewidziane jest 7 października br.

Przypomnijmy, iż w roku 2018 Port Gdynia gościł 50 dużych statków wycieczkowych, których przeciętna długość sięgała niemal 260 metrów, a ilość pasażerów wyniosła ponad 100 tysięcy osób. Każdy z pasażerów ”zostawił” w regionie Pomorskim przeciętnie 80 euro, co w sumie dało liczbę około 8 mln euro. W tym roku prognozujemy wzrost każdej z tych liczb: ogromne statki przybiją do gdyńskich nabrzeży 51 razy. Natomiast średnia długość statków wycieczkowych awizowanych na nadchodzący sezon wyniesie 264,89 m. Port Gdynia to jedyny polski port zdolny przyjmować takie duże jednostki, dlatego miarą sukcesu jest ilość pasażerów jaka przypłynie do Portu Gdynia.

Port Gdynia od zarania dziejów Polski morskiej był portem macierzystym dla pływających pod biało-czerwoną banderą tak wspaniałych statków jak: „Polonia”, „Kościuszko”, „Pułaski”, „Piłsudski”, „Sobieski”, „Chrobry”, „Jagiełło”, „Batory” i „Stefan Batory”.

Dokładną awizację, zawierającą nazwy jednostek, długość i terminy zawinięć, można znaleźć na stronie internetowej Portu Gdynia https://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/wycieczkowce/1381-wycieczkowce-2019

Port Gdynia/ as/