Polska odporna na globalne zawirowania

Polska gospodarka przejawia silną odporność na zakłócenia otoczenia gospodarczego na świecie; w 2018 r. PKB wzrósł o 5,1 proc., a oczekiwany wzrost w tym roku to ok. 4 proc. - wskazał w komunikacie resort przedsiębiorczości i technologii. Dodał, że polska gospodarka ma stabilne warunki rozwoju.

Ministerstwo w przesłanym w środę komentarzu zaznaczyło również, że Polska jest jednym z niewielu krajów, którego perspektywy w kolejnych edycjach prognostycznych się poprawiły. Z wyjątkiem Komisji Europejskiej, wszystkie instytucje w rewizjach swoich prognoz poprawiały ocenę kondycji naszej gospodarki - wskazano. „Najwyraźniej jest to widoczne w przypadku Banku Światowego, który jeszcze w maju 2018 r. szacował, że PKB Polski wzrośnie w 2019 r. o 3,7 proc., a już w styczniu br. podniósł tę prognozę do 4,0 proc.” - czytamy w informacji.

Analitycy resortu uznali, że te pozytywne oceny kontrastują z tymi dotyczącymi światowej gospodarki. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który w kwietniu br. zrewidował swoje prognozy, globalny PKB powiększy się w 2019 roku jedynie o 3,3 proc. W 2018 r. produkcja globalna wzrosła o 3,6 proc. i już wówczas był to wystarczający powód, aby w styczniu MFW skorygował oczekiwania co do wzrostu światowej gospodarki w 2019 r. do 3,5 proc., choć wcześniej prognozował wzrost nawet o 3,9 proc. - poinformowano w komentarzu.

Zdaniem specjalistów z MPiT powodem spowolnienia globalnego są niepokojące sygnały napływające z gospodarek Europy i Azji. „Z ostatniej rewizji prognoz wynika, że znacznej redukcji wzrostu PKB należy spodziewać się w Niemczech, które borykają się z kryzysem w przemyśle (z uzyskanych w 2018 r. 1,5 proc. do 0,8 proc. w 2019 r.), czy też we Włoszech cierpiących na kryzys finansowy (z 0,9 proc. w 2018 r. do 0,1 proc. w 2019 r.)” - napisano.

Dodano, że poza Europą, spowolnienie widoczne jest przede wszystkim w Chinach (z 6,6 proc. w 2018 r. do 6,3 proc. oczekiwanych w 2019 r.), które dotykają problemy wynikające z polityki celnej USA, a także wewnętrznych napięć gospodarczych.

„Na tym tle gospodarka Polski wykazuje stabilne warunki rozwoju. Wciąż mamy znaczące zasoby podaży pracy w strukturze geograficznej oraz wykwalifikowane kadry, co przy rosnącym eksporcie i internacjonalizacji przedsiębiorstw podtrzymuje perspektywę wzrostową gospodarki” - oceniło ministerstwo.

Podkreśliło, że „bezpieczny poziom finansów publicznych, oszczędności gospodarstw domowych, konserwatywny system bankowy oraz chłonny rynek wewnętrzny (konsumpcja prywatna), przy przesunięciu środków finansowych w ramach obecnej, opóźnionej perspektywy unijnej (inwestycje publiczne), tworzą solidny fundament bezpieczeństwa rozwojowego tak na rok 2019, jak i 2020”.

PAP/ as/