Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie matur

Zwołam dodatkowe posiedzenie Senatu ws. noweli prawa oświatowego pozwalającej maturzystom przystąpić do egzaminu maturalnego - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zadeklarował, że Senat będzie gotowy do pilnych prac nad tą ustawą.

W środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że szef rządu Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałków: Sejmu i Senatu z prośbą o nadanie szybkiej ścieżki legislacyjnej projektowi pozwalającemu maturzystom przystąpić do egzaminu maturalnego. „Mamy nadzieję, że w czwartek zmiany zostaną uchwalone” - dodał.

Karczewski pytany, czy zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Senatu w tej sprawie, zapewnił, że tak. „Oczywiście, że Senat będzie gotowy do pilnych prac ws. tej ustawy” - zadeklarował.

Marszałek Senatu zastrzegł jednocześnie, że nie wie, czy dodatkowe posiedzenie odbędzie się w czwartek, czy w piątek.

Od 8 kwietnia tego roku trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez ZNP i FZZ. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej „Solidarności”.

Egzaminy maturalne powinny rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.

Szef kancelarii premiera poinformował w środę rano w TVP1, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na środowej Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, który pozwoli wszystkim maturzystom na przystąpienie do egzaminów. Szczegóły projektu mają zostać przedstawione przez szefa rządu o godz. 15.

O tym, że rząd przygotował projekt „ustawy maturalnej” napisał w środę „Dziennik Gazeta Prawna”. Według dziennika, zmiana ma dotyczyć głównie prawa do kwalifikacji uczniów do matury. Zgodnie z proponowaną zmianą, dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury; obecnie jest to kompetencja rady pedagogicznej.

PAP/ as/