Kraków: Tauron wesprze wymianę piecyków

Miasto Kraków i TAURON wspólnie zachęcają do wymiany starych pieców na ogrzewanie ekologiczne. TAURON przedstawił ofertę pieców akumulacyjnych wraz z niską ceną prądu w taryfie G13 Antysmog Plus.

W trosce o czyste powietrze Urząd Miasta Krakowa od wielu lat realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). W ramach programu w latach 2013-2018 zlikwidowano w Krakowie ok. 21 tys. palenisk węglowych. Ocenia się, że do likwidacji pozostało jeszcze ok. 5 tys., ale teraz trzeba się spieszyć, bo od 1 września 2019 r. w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia paliwami stałymi. Jeszcze mniej czasu jest na to, by starać się o dofinansowanie. Miasto przyjmuje wnioski tylko do 30 czerwca tego roku.

To już ostatnia okazja, by przed wejściem w życie zakazu skorzystać z pomocy miasta w wymianie ogrzewania. Zachęcam wszystkich tych, którzy nie zdążyli jeszcze zlikwidować starych pieców, do składania wniosków. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać nawet do 100 proc. zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych - podkreśla Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

W ramach programu PONE zwrot pieniędzy przyznawany jest po podpisaniu umowy z Miastem i zrealizowaniu inwestycji, czyli po zakupie oraz zamontowaniu nowego pieca. Osobom, którym brakuje środków finansowych, pomoże oferta TAURONA. Jej zaletą jest możliwość uzyskania kredytu ratalnego 0 proc., czyli bez odsetek i bez prowizji. Koszty kredytu ponosi TAURON. Kredyt udzielany jest m.in. na zakup nowoczesnych pieców akumulacyjnych. Podobne rozwiązanie stosują inne firmy, ale tylko przy zakupie urządzeń grzewczych z oferty TAURONA zagwarantowane są również niższe ceny prądu w taryfie G13 Antysmog Plus.

Z propozycji TAURONA mogą skorzystać zarówno te osoby, które starają się o dofinansowanie ze środków miejskich, jak i klienci wymieniający ogrzewanie na własną rękę. Warto podkreślić, że propozycja TAURONA to jedyna oferta dla mieszkańców Krakowa, która przynosi korzyści nie tylko na etapie realizowania inwestycji, ale również w trakcie eksploatacji ogrzewania. Taryfa G13 Antysmog Plus gwarantuje niskie ceny energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby grzewcze – wyjaśnia Rafał Soja, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Szczegółowe informacje o akcji TAURONA prowadzonej wspólnie z Miastem dostępne są na stronie www.tauron.pl/rozgrzewamykrakow i pod numerem telefonu 555 444 555.

Informacje udzielane są też w punktach obsługi Urzędu Miasta Krakowa - przy al. Powstania Warszawskiego 10, Wielickiej 28a, w os. Zgody 2 - oraz w krakowskich biurach obsługi TAURONA - przy ul. Łagiewnickiej 60, Śląskiej 10 i w os. Zgody 14.

Tauron/ as/