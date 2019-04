Technobiznes 2019: Te rozwiązania będą HITami

Hit 2019 to 12 edycja konkursu technologicznego „Gazety Bankowej”, w którym redakcja tego najstarszego w Polsce pisma o tematyce ekonomicznej nagradza najciekawsze i najbardziej innowacyjne produkty, z jakich mogą skorzystać polskie firmy. Te rozwiązania – zdaniem redakcji „Gazety Bankowej” mogą być tegorocznym HIT-ami

Zgodnie z zasadami konkursu, jury najpierw wybiera produkty, którym daje swoje rekomendacje, następnie zaś z tego grona wybiera rozwiązania, które zasługują na miano hitów. Hity wybierane były przez jury w trzech kategoriach. Pierwsza to Bankowość, druga to Ubezpieczenia i Inne Instytucje Finansowe, trzecia zaś toPrzemysł 4.0.

W pierwszej kategorii – Bankowość - rekomendacje jury zdobyły:

Platforma Antyfraudowa BIK w segmencie MŚP – to rozszerzenie znanego w świecie finansów rozwiązania Biura Informacji Kredytowej o wykrywanie wyłudzeń kredytów w obszarze klientów biznesowych. W wyniku realizacji projektu, oprócz umożliwienia wymiany danych o samych przedsiębiorcach, PAF pozwala również na sprawdzenie podmiotów powiązanych, weryfikację wnioskodawców w rejestrach publicznych, a także kompleksowe wyszukiwanie powiązań pomiędzy sektorem indywidualnym a sektorem przedsiębiorstw.

Platforma Publikator v.1.0 - to przygotowane przez Basement Systems Poland rozwiązanie problemu nośnika trwałego, które jest dużo szersze od klasycznego nośnika, gwarantuje nie tylko uzyskanie dokumentów bankowych spełniających wymagania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale również zapewnia integrację z systemami banków, które publikują dane, pełną obsługę klienta oraz możliwość tworzenia własnych pluginów związanych z wyciągami, potwierdzeniami sald oraz innymi dokumentami, które wymagają interakcji z klientem.

DiMon D4 v4.1.0.0 - to całkowicie zmodernizowane i dostosowane do wymagań V Dyrektywy AML rozwiązanie firmy Sygnity, którego zadaniem jest walka z praniem brudnych pieniędzy. Zastosowane w tej odnowionej wersji rozwiązania technologiczne pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów implementacji, które wiązałyby się z koniecznością inwestycji w nową infrastrukturę, a co ważniejsze, wyłączając ryzyko niezrealizowania nowych obowiązków, narażenie się na uciążliwe sankcje karne i finansowe.

Comarch Anti-Money Laundering - to również rozwiązania, służące do walki z praniem pieniędzy, stworzone przez Comarch. Jest to system do wykrywania oszustw przeznaczony dla instytucji finansowych, które są zobowiązane do monitorowania, weryfikowania i zgłaszania podejrzanych transakcji organom nadzorującym. Program potrafi zidentyfikować i zrozumieć relacje i podobieństwa między danymi, a następnie uczy się wykrywać anomalie lub klasyfikować i przewidywać konkretne zdarzenia.

HCP w odpowiedzi na problem trwałego nośnika - Hitachi Europe Ltd. zaproponowało w odpowiedzi na problem trwałego nośnika wykorzystanie macierzy WORM, będącej bezpieczną pamięcią obiektową, zapewniającą ochronę przechowywanych danych. Dostarczana w formie appliance, umożliwia przechowywanie informacji dla klientów banku w jego infrastrukturze, bez potrzeby wykorzystania do tego zaufanej trzeciej strony. Macierz WORM, zintegrowana z bankowością internetową banku lub niezależnym, zewnętrznym portalem webowym, umożliwia nieutrudniony, ciągły dostęp do informacji dla klienta w trybie 24h/7d i spełnia wymagania trwałego nośnika.

Jury uznało, że z tego grona na miano Hitów zasługują Hitachi Europe Ltd za rozwiązanie o nazwie „HCP w odpowiedzi na problem trwałego nośnika”, Comarch za Comarch Anti-Money Laundering oraz Biuro Informacji Kredytowej za Platformę Antyfraudową BIK w segmencie MŚP.

W drugiej kategorii - Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe - rekomendacje jury zdobyło rozwiązanie o nazwie Space. Modeler Produktowy. To usługa stworzona przez Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA, która służy do tworzenia nowych produktów ubezpieczeniowych. To w nim modeluje się m.in. kto może być osobą ubezpieczoną, jaki jest zakres ubezpieczenia, jaka jest składka, jakie roszczenia mogą być zgłaszane w danym ubezpieczeniu czy jakie operacje mogą być wykonywane na danej polisie.

W trzeciej kategorii - Przemysł 4.0 na rekomendację jury zasłużył Blockchain w ISOF-ERP wersja 19.0.4, stworzony przez HEUTHES sp. z o.o. To jeden z pierwszych na świecie systemów ERP na rynku, który standardowo jest wyposażony w technologię blockchain. Rozwiązanie to skupia się na środowiskach z centralną bazą danych oraz z wieloma chmurowymi serwerami aplikacyjnymi. Dzięki temu adaptacja Blockchain przez HEUTHES odnosi się do dokumentów, faktów, jak i reguł, które są przechowywane w bazie danych systemu ISOF-ERP.

W tum roku redakcja „Gazety Bankowej” postanowiła także przyznać wyróżnienie specjalne, poza konkursami głównymi. Otrzymuje je Totalizator Sportowy za udany debiut na rynku e-commerce.