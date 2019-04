Umowa zlecenia, a urlop macierzyński? Co musisz wiedzieć jako zleceniodawca?

Świeżo upieczone mamy coraz chętniej i częściej podejmują aktywność zawodową. Urlop macierzyński nie jest już jedynie trwającą rok opieką nad niemowlakiem, ale i szansą na dodatkowy zarobek. Chcesz podpisać umowę zlecenia z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim? Zobacz, co musisz wiedzieć jako zleceniodawca i czy zwyczajnie Ci się to opłaca.

Umowa zlecenie to częsta i lubiana przez przedsiębiorców forma zatrudnienia. Nie niesie ona za sobą wielu formalności i jest stosunkowo „tanim” sposobem na pozyskanie pracownika do ściśle określonego zadania, zwłaszcza pod względem kosztów ubezpieczeniowych. Osoba, z która chcesz podpisać tego typu umowę jest obecnie na urlopie macierzyńskim? Zobacz, jakie formalności i koszty czekają Cię po podjęciu współpracy.

Dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie macierzyńskim będzie stosunkowo korzystną „transakcją”. Dlaczego? Zasiłek macierzyński stanowi odrębny tytuł do ubezpieczenia rentowego i emerytalnego. Odpada Ci więc obowiązek pokrywania określonej części tejże kwoty. Obowiązkowa jest jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne, która jest jednak kosztem dla zleceniobiorcy. Ty jednak musisz go zgłosić w ZUS. Masz na to siedem dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Osoba na urlopie macierzyńskim, która zdecyduje się na podpisanie umowy zlecenia, może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Nie jest to jednak obowiązkowe.

A może umowa z własnym pracodawcą?

Niewiele osób wie, że na urlopie macierzyńskim jest dopuszczalne podpisanie umowy zlecenia także z własnym pracodawcą. Oczywiście zakres obowiązków w żaden sposób nie może pokrywać się z obowiązkami, jakie wynikają z podpisanej umowy o pracę. Nie może tutaj bowiem dochodzić do sytuacji zastępowania umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi. Jako pracodawca musisz tego dopilnować!

Jeśli chodzi o koszty wynikające z podpisania takiej umowy, sytuacja również jest korzystna dla zleceniodawcy. Nie generuje dodatkowych wydatków, jeśli chodzi o koszty związane ze składkami ZUS. Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, która chce podpisać umowę zlecenia z własnym pracodawcą, podlega bowiem obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Z podpisanej umowy zlecenia konieczne jest odprowadzenie składek jedynie na ubezpieczenie zdrowotne, podobnie jak w sytuacji podpisania umowy z innym zleceniodawcą.

Jak widzisz, podpisanie umowy zlecenia z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim z punktu widzenia przedsiębiorcy jest dość korzystne. Omija Cię bowiem składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, co redukuje dodatkowe koszty. Nie obawiaj się więc tego typu kroków we własnej firmie i pozyskuj wartościowych współpracowników do określonych zadań!

Ewa Czech