Technobiznes 2019: W ubezpieczeniach LIDERem jest PZU

Konkurs Technologiczny, w ramach którego „Gazeta Bankowa” przyznaje nagrody „Lidera”, to najstarsza i najważniejsza tego typu impreza w Polsce. Po raz 17-ty wybraliśmy firmy, które dokonały najciekawszych wdrożeń w 2018 roku.

Jury oceniało rozwiązania, jakie firmy i instytucje finansowe wdrożyły w 2018 r. Jedną z kategorii, w których wybierani byli LIDERZY 2018, były „Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe”.

W tym roku z szeroko pojętego sektora ubezpieczeń i usług finansowych (poza bankowością) napłynęły wyjątkowo ciekawe zgłoszenia. Widać, że te firmy również włączyły się do wyścigu technologicznego, rozpoczętego przez banki. O tym, że pod względem wdrożeń, rok 2018 był bardzo ciekawy, świadczy liczba wyróżnień.

Jury konkursu LIDER 2018 zdecydowało się wyróżnić Centralny Dom Maklerski Pekao SA za wdrożenie platformy inwestycyjnej eTrader Pekao (jest to autorskie rozwiązanie, które powstało z myślą o aktywnym inwestorze giełdowym, opracowane z udziałem użytkowników końcowych), Nationale Nederlanden za wdrożenie platformy RIFE Direct (to rozwiązanie umożliwia klientowi dopasowanie do swoich potrzeb ubezpieczenia dziecka i jednocześnie ułatwia sprzedaż tego produktu) Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A. za AutoClaims (platformę umożliwiającą automatyczne zgłoszenie szkody poprzez internetowy formularz zintegrowany bezpośrednio z systemem głównym do likwidacji szkód).

Co ważne, wyróżnienie otrzymał także… ZUS za e-Składkę, rozwiązanie, które ułatwiło życie przedsiębiorcom i zwiększyło przychody FUS.

Trzecie miejsce jury przyznało PZU za wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze szkody. W ubiegłym roku gigant ubezpieczeniowy zakończył pilotażową fazę projektu, polegającego na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do analizy zgłoszenia szkody. Efektem jest skrócenie czasu potrzebny na analizę zgłoszenia, co z kolei znacznie przyśpieszy obsługę szkody.

Drugie miejsce uzyskał LINK4 za Kalkulatory LINK4 Mama, które umożliwiają dokonywanie w sposób modułowy procesu zakupowego online i jednocześnie dają klientom możliwość samodzielnego dostosowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb związanych z rodzicielstwem.

Za najbardziej wartościowe, godne nagrodzeniem pierwszym miejscem jury Konkursów Technologicznych „Gazety Bankowej” uznało wdrożenie, dokonane przez PZU o nazwie PZU GO. To niewielkie urządzenie i aplikacja mobilna, które ze sobą współpracują – rejestrując dane podczas jazdy oraz wychwytując niebezpieczne sytuacje. W razie wykrycia wypadku urządzenie przekazuje informację o zdarzeniu do Centrum Alarmowego PZU, które niezwłocznie kontaktuje się z kierowcą pojazdu i sprawdza, czy nie potrzebuje on pomocy. Jeśli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, wezwie służby ratunkowe na miejsce ostatniego wskazania GPS.