Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Rada Ministrów przyjęła w środę Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 z Aktualizacją Programu Konwergencji (APK) - poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Plan ma być podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

W środowym programie obrad rządu był punkt dotyczący Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022, którego częścią jest „Program konwergencji. Aktualizacja 2019”.

Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie przekazało, że Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022”, przedłożoną przez ministra finansów.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 (WPFP) przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2022 r. WPFP będzie podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2020 r. - czytamy w komunikacie CIR.

Jak napisano, głównym elementem WPFP jest „Program konwergencji. Aktualizacja 2019”, który do końca kwietnia zostanie przekazany Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin.

CIR podało, że w 2018 r. tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 5,1 proc. i było najwyższe od 2007 r. Jak dodano,

W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4 proc., w 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7 proc., a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio o 3,4 proc. i 3,3 proc. - czytamy.

Zgodnie z przewidywaniami - jak podaje CIR - w 2019 r. liczba osób pracujących w gospodarce nieznacznie wzrośnie. Do 2022 r. oczekiwane jest także dalsze systematyczne zmniejszanie stopy bezrobocia. W 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc., a w 2020 r. ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

CIR przypomina, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w 2018 r. do 0,4 proc. PKB, „co jest najlepszym wynikiem od przystąpienia Polski do UE”.

Redukcji deficytu sprzyjały działania uszczelniające system podatkowy, jak również dobra sytuacja makroekonomiczna. Według szacunków Ministerstwa Finansów, deficyt strukturalny ukształtował się na poziomie 1,2 proc. PKB, tj. o 0,6 pkt. proc. niższym niż w roku poprzednim. Oznacza to osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego (MTO) w akceptowalnym dla Komisji Europejskiej paśmie odchyleń. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniżył się z kolei do 48,9 proc. - napisano.