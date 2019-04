Tauron bije rekordy w OZE

Zysk netto Grupy TAURON w I półroczu 2016 r. wyniósł 4,7 mln zł. Na wynik operacyjny oraz netto znaczący wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów. Łączna kwota netto odpisów osiągnęła poziom ok. 700 mln zł, na co składa się odpis dotyczący farm wiatrowych w wysokości ok. 500 mln zł oraz odpisy majątku produkującego energię i ciepło w wysokości netto ok. 200 mln zł - informuje spółka