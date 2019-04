ZNP kapituluje: Strajk zawieszony

Jak poinformował dziś szef ZNP Sławomir Broniarz strajk nauczycieli zostaje zawieszony.

Broniarz podczas konferencji prasowej ogłosił, iż strajk nauczycieli prowadzony od 3 tygodni przez ZNP i FZZ ulega zawieszeniu.

Rząd zlekceważył protest - atakował Broniarz podczas konferencji prasowej - Zlekceważył protest milionów nauczycieli, rodziców i uczniów”. Szef ZNP porównał też strajk do początków Solidarności w okresie PRL.

„Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji. - powiedział szef ZNP.

Strajk zawieszony ale porozumienia nie będzie

„Od dzisiaj wchodzimy w nowy etap, który będzie o wiele trudniejszy ale etap, którzy pokaże nowe oblicze naszego protestu. Jesteśmy bowiem w połowie drogi, ale jednoznacznie mogę oświadczyć, że dzisiaj, ani jutro, ani w kolejnych dniach nie podpiszemy porozumienia, które rząd zawarł z Solidarnością” - dodał.

„Przeciwko tym strajkującym byli i urzędnicy państwowi, i kuratoria oświaty, czasami niestety także policja, czasami także władze samorządowe. Ale nie daliśmy się zastraszyć i nie daliśmy się pokonać” - grzmiał podczas konferencji szef ZNP Sławomir Broniarz.

Broniarz stawia nowe warunki

„Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony” - podkreślił Broniarz. „Oczekujemy od pana rzeczowej, męskiej postawy, która będzie odpowiadała na oczekiwania ponad półmilionowej rzeszy nauczycieli i wieluset tysięcy rodziców i uczniów” - dodał.

Szef ZNP zapewnił, że to nie jest „jakikolwiek partyjny, polityczny konflikt”. „To nie jest kolejny spór między PiS a PO” - dodał. „To jest problem dotyczący tego, że rząd zlekceważył protest półmilionowej rzeszy nauczycieli, pracowników oświaty, że zlekceważył protest tysięcy rodziców i uczniów” - zaznaczył. „My nauczyciele, my, rodzice i my, uczniowie mówimy wyraźnie: nie poddamy się i nie zrezygnujemy z walki o dobrą polską szkołę” - powiedział.

