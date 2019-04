Zostało 5 dni na rozliczenie się z fiskusem

30 kwietnia 2019 r. to ostatni dzień na złożenie do urzędu skarbowego rocznego rozliczenia PIT za 2018 r. Aby rozliczyć się z fiskusem można skorzystać z usługi e-PIT albo można zrobić to w inny sposób, np. przez stronę e-Deklaracje lub papierowo.

W tym roku po raz pierwszy administracja skarbowa, w ramach nowej usługi Twój e-PIT, automatycznie przygotowała rozliczenie dla podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT- 37 i PIT-38.

Podatnik, na stronie www.podatki.gov.pl, może sprawdzić lub zmienić swoje rozliczenie. Jeśli tego nie zrobi, ani nie rozliczy się w żaden inny sposób, wówczas po 30. kwietnia przygotowane dla niego zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone.

Może też zajrzeć na stronę MF i w sekcji „Złożone dokumenty”, po zalogowaniu będzie mógł np. zobaczyć swojego PIT-a, a w razie potrzeby złożyć korektę.

Warto jednak sprawdzić przygotowanego PIT-a wcześniej, np. by dowiedzieć się o kwocie nadpłaty lub podatku do zapłaty. Można również zweryfikować lub uzupełnić zeznanie, np. gdy chcemy skorzystać z dodatkowych odliczeń i ulg podatkowych, zmienić adresata 1 proc. podatku lub przekazać go po raz pierwszy.

Jeśli z automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać niedopłata podatku – to podatnik do 31 maja otrzyma o tym informację z urzędu skarbowego. Będzie mieć 7 dni od dnia jej doręczenia, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto urzędu skarbowego. Jeśli zaś z zeznania będzie wynikać nadpłata podatku, to skrócony dla elektronicznych zeznań termin do zwrotu, wynoszący maksymalnie 45 dni, będzie liczony od 1 maja br.

Na wstępnie przygotowane rozliczenie w ramach usługi Twój e-PIT podatnicy rozliczający się na innych formularzach (np. PIT-36, PIT-36L czy PIT-28) mogą liczyć już do przyszłego roku. W tym roku mogą wybrać e-Deklaracje lub rozliczyć się papierowo.

Z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w rozliczeniu i planują to zrobić w najbliższy weekend, w sobotę 27 kwietnia będzie czynna infolinia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

W urzędach skarbowych w całym kraju trwa akcja rozliczeniowa, w ramach której urzędnicy, eksperci podatkowi pomagają podatnikom. Osoby, które chcą złożyć deklarację PIT elektronicznie, a nie mają dostępu do komputera i internetu w domu lub potrzebują wsparcia w zakresie rozliczenia się w tej formie, mogą np. skorzystać z udostępnionych w urzędach skarbowych stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu.

Jeśli podatnik szuka innej formy kontaktu, może też porozmawiać z konsultantem przez telefon lub czat czy zadać pytanie e-mailem.