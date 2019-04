Bezrobocie będzie spadać

Stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach powinna dalej spadać. W okresie letnim oczekujemy spadku wskaźnika nawet do 5,2 proc., co oznaczałoby rekordowo niską stopę bezrobocia w historii - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec marca wyniosła 5,9 proc. - o 0,2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem i o 0,7 pkt proc. mniej niż pod koniec marca 2018 r. Stopa bezrobocia w marcu jest więc zgodna z wcześniejszymi szacunkami resortu rodziny.

W porównaniu do lutego br. liczba bezrobotnych spadła w marcu o 32 tys. - do 984,7 tys., a w porównaniu do marca ub.r. - o 107,5 tys. (spadek o ok. 10 proc.). „Jest to najniższa liczba osób bezrobotnych zanotowana na koniec marca w całej historii gospodarki rynkowej w Polsce” - skomentowała minister Rafalska.

Jak wyjaśniła szefowa MRPiPS, spadek stopy bezrobocia w marcu wynikał ze wzrostu aktywności w branżach zależnych od korzystnych warunków atmosferycznych. „Zawdzięczamy to relatywnie krótkiej zimie. O wzroście popytu na pracę ze strony podmiotów gospodarczych świadczy wzrost liczby ofert pracy. Sektor prywatny zgłosił w marcu 113,7 tys. ofert. To o 9,3 tys. więcej niż przed miesiącem” - zaznaczyła Rafalska.

Jak podaje resort rodziny, z ewidencji bezrobotnych w marcu br. wyrejestrowało się 155,5 tys. osób - najwięcej od października zeszłego roku. Podjęcie pracy było przyczyną wykreślenia z rejestru w przypadku 73,3 tys. osób, co stanowi ok. 47,1 proc. ogółu wyrejestrowań w marcu.

„Stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach powinna dalej spadać. W okresie letnim, a więc szczytu prac sezonowych, oczekujemy spadku wskaźnika nawet do 5,2 proc., co oznaczałoby rekordowo niską stopę bezrobocia w historii. Dotychczas najniższa stopa bezrobocia występowała w okresie wrzesień-listopad 2018 r. i wynosiła wówczas 5,7 proc.” - wskazała szefowa resortu rodziny.

Zgodnie z aktualnymi szacunkami MRPiPS stopa bezrobocia na koniec roku powinna wynieść 5,4 proc. Jak powiedziała minister Rafalska, oznacza to, że byłaby „nieznacznie niższa od wskaźnika prognozowanego przez ministra finansów” (według założeń makroekonomicznych przygotowanych na potrzeby ustawy budżetowej na 2019 r. stopa bezrobocia na koniec grudnia br. wyniesie 5,6 proc.).

