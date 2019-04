Sprzedałeś nieruchomość? Pamiętaj o PIT-39

Zostało już bardzo niewiele czasu na złożenie deklaracji podatkowej za 2018 rok. Osoby,które sprzedały mieszkanie przed upływem pięciu lat od jego nabycia muszą wypełnić PIT 39.

Czy osoby, które sprzedały nieruchomość w zeszłym roku muszą koniecznie o tym powiadomić urząd skarbowy?

Rafał Linka, Instytut Studiów Podatkowych: Powinni to zrobić do 30 kwietnia ci podatnicy, którzy w 2018 r. uzyskali przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych.

Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które uzyskały przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. Ponadto obejmuje on sytuacje, w których odpłatne zbycie nie nastąpiło w ramach wykonywania działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości.

Co dokładnie jest tym przychodem?

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub wskazanych powyżej praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. opłaty notarialne, koszty pośrednictwa). Otrzymaną w ten sposób kwotę należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. Przykładowo, będą to koszty nabycia bądź wybudowania nieruchomości, nakłady zwiększające jej wartość, czy zapłacony podatek od spadków i darowizn (jeżeli nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze spadku). Należy przy tym pamiętać, że wydatki te – aby mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – muszą zostać odpowiednio udokumentowane.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości jest opodatkowany 19% stawką, jednakże podatku w całości lub w części nie zapłacą osoby, które skorzystają z ulgi mieszkaniowej.

Na czym polega ulga mieszkaniowa i jak mamy ją uwzględniać w PIT 39?

Ulga mieszkaniowa polega na zwolnieniu z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych z nimi związanych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia i nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, uzyskany przychód został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.