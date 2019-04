Ruszył program wsparcia dla ciepłowni

Pilotażowe programy wsparcia ciepłownictwa ze środków krajowych pomogą sektorowi się modernizować zarówno termicznie, jak i kosztowo - powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dodał, że chodzi tu przede wszystkim o poprawę jakości powietrza.

Rozwój i modernizacja ciepłownictwa jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby poprawiać jakość powietrza - szczególnie w miastach i w miasteczkach. Resort dostrzega szczególny potencjał ciepłownictwa powiatowego, stąd też program narodowego funduszu ochrony środowiska - powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek o pilotażowym programie „ciepłownictwo powiatowe” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). - Program pozwoli nam oszacować i sprawdzić, w jaki sposób powinniśmy pomóc modernizować się tym mniejszym ciepłowniom, tak by one dostarczały w sposób jak najbardziej efektywny - nie tylko termicznie, ale także kosztowo - ciepło do mieszkańców. Sprzyja to poprawie jakości powietrza - zmniejsza emisję dwutlenku węgla i pyłów do środowiska - podkreślił wiceminister.