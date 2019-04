Dopiero CPK naprawdę połączy Polskę

Program Kolejowy to połączenie 120 miast Polski z CPK i Warszawą w czasie nie dłuższym niż 150 minut, co oznacza doskonałe skomunikowanie kraju - informuje w poniedziałek na Twitterze Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Program Kolejowy @STH_Poland #PolskaNaDobrychTorach to 120 miast Polski połączonych z #CPK i Warszawą w czasie nie dłuższym niż 150 minut. To oznacza doskonałe skomunikowanie całego kraju, gdyż Warszawa leży w centrum Polski (…). To 150 nowoczesnych, szybkich i wygodnych pociągów. Nasi producenci taboru mają czas, by opracować projekt i wybudować takie pociągi - tabor, jaki w tej chwili produkujemy to pociągi dostosowane do jazdy z prędkością 160 km/h - czytamy na Twitterze KPRM.

KPRM napisała także, że program to także szybkie pociągi regionalne łączące stolice województw z miastami powiatowymi. „Z nowej sieci kolejowej będą mogli korzystać wszyscy przewoźnicy. Będą mogli uruchamiać szybkie połączenia kolejowe między miastami w danym województwie” - zapowiedziano.

Według KPRM program kolejowy „to zniesienie wykluczenia komunikacyjnego regionów. Dostępność komunikacyjna jest wyznacznikiem rozwoju danego państwa, tymczasem w Polsce wiele miejscowości utraciło po 1989 roku połączenia kolejowe i autobusowe z resztą kraju”.

Wskazano przy tym na poprawę dostępności całego kraju, a nie tylko głównych aglomeracji. „Budowa #CPK i linii kolejowych oznacza, że mieszkańcy wielu miast poniżej 100 tys. mieszkańców uzyskają dostęp do komunikacji kolejowej, której są pozbawieni” - zauważono.

KPRM zwraca uwagę na Twitterze, że kolej jest konkurencyjna w stosunku do transportu drogowego. „Realizacja programu kolejowego dla #CPK spowoduje, że pociągi będą jeździły jeszcze szybciej, podczas gdy dopuszczalnej prędkości samochodów nie da się podnieść” - zauważa KPRM.

Dodano, że Program Kolejowy to także transgraniczne połączenia kolejowe. „Polska leży na przecięciu ważnych europejskich szlaków handlowych, tak więc sieć kolejowa, która będzie budowana w ramach #CPK, podniesie jeszcze bardziej naszą atrakcyjność komunikacyjną” - podkreślono.

Rząd przyjął w poniedziałek nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda.

Realizacja komponentu kolejowego CPK stanowi podstawowy element przedsięwzięcia pozwalający na skomunikowanie nowego portu lotniczego z Warszawą i Łodzią oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących wszystkie regiony kraju, którego głównym węzłem będzie CPK - napisano.

Jak wskazano, skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami - Warszawą i Łodzią - zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy wynoszącego ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 25 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.

W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego ma powstać dworzec kolejowy o wielkości i rozwiązaniach odpowiednich do planowanej liczby pociągów i pasażerów. Skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią, wraz z przyległymi liniami kolejowymi, stanowi tzw. etap zerowy komponentu kolejowego, obejmujący budowę ok. 140 km nowych linii kolejowych. Dalsze etapy prac mają pozwolić na poprawę skomunikowania CPK ze wszystkimi regionami kraju przez budowę nowych elementów sieci kolejowej oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Planuje się uzyskanie połączenia CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny w tzw. etapie pierwszym oraz docelowo w tzw. etapie drugim - w czasie do 2 godzin - napisano.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny.

PAP, mw