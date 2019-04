Twój e-pit nie dla każdego? Co zaskoczyło użytkowników

W tym roku o usłudze Twój e-pit jest bardzo głośno. Dzięki tej opcji ze złożeniem rozliczenia podatkowego teoretycznie nikt nie powinien mieć już problemów. Obecnie ostatni podatnicy składają roczne zeznania, a po premierze usługi Twój e-pit nasuwa się sporo wniosków. Co zaskoczyło użytkowników i dlaczego Twój e-pit nie jest dla każdego?

Okres rozliczenia PIT za 2018 rok dobiega końca. To już ostatni dzwonek dla zapominalskich i tych, którzy w dalszym ciągu nie wiedzą co zrobić z własnym zeznaniem podatkowym. O usłudze Twój e-pit jest głośno. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem ze strony podatników. Większość z osób, która uzyskuje dochody z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, emerytur i rent czy praw autorskich z chęcią skorzystało z nowej, prostej i w miarę intuicyjnej możliwości. Dlaczego usługa Twój e-pit nie jest jednak dla każdego? Kto napotkał problemy na drodze do prostego rozliczenia?

Z zerem jest „pod górkę”

Usługa Twój e-pit zdecydowanie ułatwia rozliczenie podatnikom. Warto jednak wiedzieć, że osoby, które za ubiegły rok nie miały niedopłaty ani nadpłaty podatku, będą mieć nieco trudniej. Dlaczego? Nie będą one w stanie bowiem zalogować się do panelu Twój e-pit. W celu weryfikacji i dla zwiększenia bezpieczeństwa konieczne jest bowiem podanie jednej z tych kwot. Co więcej, kwota ta nie może być równa zeru. Rozwiązaniem jest tutaj oczywiście skorzystanie z opcji założenia Profilu Zaufanego. Wiąże się to jednak z wieloma formalnościami i zaburza szybkie oraz intuicyjne skorzystanie z nowej usługi.

Pierwszy raz też jest trudniej

Z podobnym rozczarowaniem i alternatywą w postaci założenia Profilu Zaufanego spotkały się osoby, które po raz pierwszy rozliczały się z fiskusem. Znów pojawiał się bowiem problem z weryfikacją i kwotą. Jeśli nie rozliczałeś się nigdy z Urzędem Skarbowym, musisz wpisać „nieszczęsne” zero. Uniemożliwia to proste zalogowanie się do systemu. Jeśli nie chcesz albo nie potrafisz założyć Profilu Zaufanego, zostaje opcja rozliczenia się w elektroniczny, lecz pozasystemowy sposób, za pomocą e-deklaracji bądź wybór tradycyjnej metody.

Wiele osób nie zdawało sobie sprawy z tego typu ograniczeń. Przekonani, że rozliczą się sprzed ekranu komputera i praktycznie bez żadnego wysiłku, nie drążyli tematu i odciągali obowiązek złożenia zeznania podatkowego do ostatniej chwili. W efekcie tego zgłaszają się do nas klienci, którym na rozliczenie się z fiskusem zostało naprawdę mało czasu i są zaskoczeni napotkanymi problemami – mówi właścicielka jednego z biur rachunkowych

Rozczarowanie z powodu braku stuprocentowej automatyzacji działań spotkało także tych, którzy musieli uwzględnić rozmaite ulgi, inne rodzaje pitów czy zdecydowali się na wspólne rozliczenie z małżonkiem. Rozliczenie za pomocą platformy Twój e-pit wymagało od nich bowiem pewnych działań i nie kończyło się na zalogowaniu oraz akceptacji dokumentu. Lada chwila termin składania rocznych zeznań podatkowych dobiega końca. Skorzystanie z platformy Twój e-pit nie jest Ci po drodze? Wybierz opcję rozliczenia się elektronicznie, poprzez złożenie e-deklaracji bądź tradycyjnie, zaliczając wizytę w urzędzie skarbowym. Jeśli z powodzeniem złożyłeś PIT przez platformę Twój e-pit miej świadomość, że jesteś w gronie „szczęśliwców”, którzy, posiadając prawo do zwrotu podatku, otrzymają go już w ciągu 45 dni, a nie jak do tej pory – nawet w ciągu trzech miesięcy.

Ewa Czech

